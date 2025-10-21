«Совершенно не удивило». Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции

Павел Дуров, основатель Telegram, прокомментировал ограбление Лувра, назвав это признаком упадка Франции. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, власти страны отвлекают общество вымышленными угрозами, игнорируя реальные проблемы.

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны», – сказал он.

Дуров предложил купить украденные ценности из Лувра и отдать их в Абу-Даби

Из Лувра были похищены девять ювелирных изделий из коллекции императрицы Жозефины. Позже рядом с музеем была обнаружена поврежденная корона императрицы Евгении, которая была возвращена музею. Пострадавших нет, но Лувр был временно закрыт.

По данным МВД, преступники проникли в музей через окно, используя автомобильный подъемник, вырезали стекло «болгаркой», украли ценности, после чего скрылись на скутерах. Предполагается, что в ограблении участвовали четыре человека, двое из которых проникли внутрь. Не исключено, что среди них были иностранцы.

Фото: pinterest