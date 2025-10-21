Литва предложила Польше провести масштабные совместные учения

Полигоном для них должен стать Сувалкский коридор. Это 64-километровый участок суши, расположенный между Гродненской и Калининградской областями. При этом официальный Вильнюс настаивает, чтобы маневры начались как можно скорее, не позднее весны 2026 года. Этого времени, по мнению литовских властей, хватит, чтобы подготовить армии к учениям. Такой шаг продиктован страхом перед пресловутой угрозой с Востока, о которой западные политики говорят, но не предоставляют фактов. Якобы при нападении Сувалкский коридор будет перекрыт, и Литва окажется отрезанной от союзников по НАТО.