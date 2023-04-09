Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Легендарный китайский военный стратег Сунь Цзы в своем трактате «Искусство войны» писал: «Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападает, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него». И действительно, сформулировано это еще в IV веке до нашей эры, но как точно отражает нынешний момент.

По традиции мы начинаем нашу программу с блиц-вопроса. Хочешь мира, готовься к войне – это снова правило № 1 для государственных деятелей или же вы считаете иначе?