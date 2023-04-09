Ядерное оружие – это оружие сдерживания, хорошая превентивная мера. Если хочешь мира, нужно готовиться к войне?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Легендарный китайский военный стратег Сунь Цзы в своем трактате «Искусство войны» писал: «Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападает, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него». И действительно, сформулировано это еще в IV веке до нашей эры, но как точно отражает нынешний момент.
По традиции мы начинаем нашу программу с блиц-вопроса. Хочешь мира, готовься к войне – это снова правило № 1 для государственных деятелей или же вы считаете иначе?
Вадим Боровик, политолог:
В целом, если ваш противник знает, что если с его стороны последуют какие-либо недружественные или агрессивные действия и вы сможете ему нанести неприемлемый ущерб, естественно, как правило, он воздерживается от применения каких-либо вооружений в ваш адрес либо акта агрессии. И мы знаем, что в отношении стран, которые обладают ядерным оружием, не совершались акты агрессии. Поэтому превентивная мера хорошая – тактическое ядерное оружие.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Все правильно. Ядерное оружие – это оружие сдерживания. В истории обладания ядерным оружием и применения ядерного оружия есть только два факта применения в военных целях – это бомбардировка Хиросимы и Нагасаки американскими войсками. Поэтому пока еще ни на одну ядерную державу не напали. И ядерное оружие не применяется в наступательных целях. Уже почти 80 лет этого не происходило. Поэтому действительно, при наличии ядерного оружия можно не бояться за завтрашний день.
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