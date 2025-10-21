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Глава СВР Нарышкин: НАТО готовится к войне с Россией

21 октября 2025 08:14
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Глава СВР Нарышкин: НАТО готовится к войне с Россией-0

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны НАТО активно готовятся к войне с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, альянс в срочном порядке стремится обеспечить Союзные силы быстрого реагирования Альянса необходимыми ресурсами, увеличивает производство военной продукции и проводит мобилизационные мероприятия и происходит зомбирование людей.

На заседании Совета руководителей спецслужб СНГ в Самарканде Нарышкин отметил, что в Европе усиливается пропаганда, направленная на формирование образа России как агрессора. Он также подчеркнул, что существует влиятельная «партия войны», которая препятствует установлению равной и устойчивой безопасности на континенте.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Сергей Нарышкин

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