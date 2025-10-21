Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что европейские страны НАТО активно готовятся к войне с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, альянс в срочном порядке стремится обеспечить Союзные силы быстрого реагирования Альянса необходимыми ресурсами, увеличивает производство военной продукции и проводит мобилизационные мероприятия и происходит зомбирование людей.

На заседании Совета руководителей спецслужб СНГ в Самарканде Нарышкин отметил, что в Европе усиливается пропаганда, направленная на формирование образа России как агрессора. Он также подчеркнул, что существует влиятельная «партия войны», которая препятствует установлению равной и устойчивой безопасности на континенте.

Фото: kremlin.ru