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Новости по тегу #Андрей Лукьянович

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью
16 августа 2026 17:46

Обстановка стабильная, угроз не представляет. Лукьянович о ситуации в белорусском небе – интервью

Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил
16 августа 2026 17:36

Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15
19 мая 2026 15:23

В память о летчиках Куконенко и Ничипорчике в Полоцке установили легендарный истребитель МиГ-15

Лукьянович: нарушение госграницы в воздушном пространстве фиксируем практически ежедневно
03 мая 2026 17:41

Лукьянович: нарушение госграницы в воздушном пространстве фиксируем практически ежедневно

Авиатехника и солдатская каша – в Барановичах празднуют 75-летие авиабазы
01 мая 2026 13:39

Авиатехника и солдатская каша – в Барановичах празднуют 75-летие авиабазы

В Беларуси состоялась премьера фильма «Одно на двоих»
30 апреля 2026 17:55

В Беларуси состоялась премьера фильма «Одно на двоих»

Вольфович: основная задача проверки – поддержание установленного уровня боевой готовности войск
09 марта 2026 17:19

Вольфович: основная задача проверки – поддержание установленного уровня боевой готовности войск

Хренин: сегодня наши Вооружённые Силы сильны как никогда
20 февраля 2026 16:45

Хренин: сегодня наши Вооружённые Силы сильны как никогда

Командование ВВС и войск ПВО устроили зимний праздник для особенных детей в реабилитационном центре
09 января 2026 07:27

Командование ВВС и войск ПВО устроили зимний праздник для особенных детей в реабилитационном центре

Фиксируется рост полётов БПЛА, разведывательной и тактической авиации у границ Беларуси – Лукьянович
17 августа 2025 17:16

Фиксируется рост полётов БПЛА, разведывательной и тактической авиации у границ Беларуси – Лукьянович

Держим порох сухим! О ситуации в небе Беларуси и авиапарке страны – разговор с Андреем Лукьяновичем
17 августа 2025 17:15

Держим порох сухим! О ситуации в небе Беларуси и авиапарке страны – разговор с Андреем Лукьяновичем

Лукьянович: белорусская авиация в полном объёме будет задействована в учениях «Запад-2025»
17 августа 2025 17:14

Лукьянович: белорусская авиация в полном объёме будет задействована в учениях «Запад-2025»