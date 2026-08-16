Новости по тегу #Андрей Лукьянович

Техника, кадры, боеготовность – большой разговор с командующим ВВС и войсками ПВО.
«Счастья, здоровья, успехов, благополучия, мирного неба, летному составу – безаварийной летной работы, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок».
Воздушное судно прибыло из музея 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы – той воинской части, где оттачивал летное мастерство Никита Куконенко.
«Это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации».
Для гостей подготовили выставку авиатехники. Можно было даже сесть за штурвал боевых самолетов.
Работа над сценарием и образами велась с особой деликатностью. Каждую деталь – от пуговицы кителя до интонации реплик – утверждали не режиссеры и сценаристы, а родители и близкие героев.
В мирное время ВВС и войска ПВО выполняют боевые задачи по охране воздушного пространства и госграниц не только нашей страны. В широком понимании речь идет о безопасности Союзного государства и Западного стратегического направления в рамках ОДКБ.
Беларусь готовится к празднованию Дня защитников Отечества.
Вместе с детьми они создавали «шары мечты» и валенки – символы тепла, надежды и исполнения желаний.
«Пока держим порох сухим», – отметил командующий.
Командующий поздравил с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к авиации.
«Пока в полном объеме, в том числе с Российской Федерацией», – рассказал командующий ВВС и войсками ПВО, комментируя участие белорусской авиации в учениях «Запад-2025».
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