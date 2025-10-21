В Японии впервые в истории выбрали женщину-премьера

Санаэ Такаити стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Японии. Об этом пишет РИА Новости.

Ее кандидатуру поддержали 237 депутатов нижней палаты, а в верхней палате она получила необходимое количество голосов во втором туре. Новое правительство будет представлено позже и одобрено императором Нарухито.

Такаити родилась в 1961 году в Наре, получила высшее экономическое образование и начала свою политическую карьеру в 1993 году. В 1996 году она вступила в ЛДП и со временем заняла ряд министерских постов.

Она стремится укрепить позиции Японии, вывести страну из стагнации и обеспечить будущее молодому поколению. Такаити выступает за конституционные изменения, в том числе за закрепление статуса сил самообороны, а также за усиление обороны в космосе, киберсфере и радиоэлектронной борьбе.

Она поддерживает развитие технологий двойного назначения и вдохновляется политическим стилем Маргарет Тэтчер.

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