«Накрыли всю сеть». Лукашенко рассказал об операции ФСБ и белорусского КГБ

Новости Беларуси. Союзное государство находится в лидерах среди интеграционных объединений. Это глава государства подчеркнул в ходе Высшего госсвета, который проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о переговорах с Путиным: «По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия». Подробности.

Во время расширенного заседания Высшего госсовета в центре внимания вопросы социально-экономической повестки. По всем направлениям Беларусь и Россия найдут приемлемые для обеих сторон решения. Это показало время. Ключевой аспект – производственная кооперация. За прошедшие 27 лет объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза. Реализовано более 60 совместных научно-технических программ, и они востребованы на производствах. Беларусь и Россия достойно выдержали первые массированные санкционные удары. Но на смену неудавшимся попыткам экономической блокады приходит военный шантаж: у границ Союзного государства целенаправленно наращиваются силы НАТО. С учетом этого на первый план выходят вопросы безопасности и обороны союзного государства, а также развития военно-промышленного комплекса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Просто потоком из Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам, потому что у нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие. Мы закончили с Александром Васильевичем Бортниковым сегодня операцию. Мы в ближайшее время проинформируем общество. Вы знаете, мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси через Россию, я вам вчера докладывал. Они его хотели вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли всю сеть.