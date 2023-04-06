Лукашенко о защите Союзного государства: «Если будет надо, мы применим всё, что у нас есть»

Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке заседания Высшего госсовета 6 апреля семь вопросов и только два из них стороны готовы обсуждать публично. Владимир Путин был краток, с самого начала обозначив, что сегодня ведет Александр Лукашенко.

Владимир Путин, президент России:

Я просто как хозяин площадки хочу поприветствовать вас еще раз, пожелать успешной работы. Правительство и парламент активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. И Президент Беларуси повел. Раскрыл детали вчерашних переговоров и утолил запрос тех, кто больше интересуется темой безопасности, нежели экономикой.