Лукашенко о защите Союзного государства: «Если будет надо, мы применим всё, что у нас есть»
Союзные программы, проекты в кооперации и импортозамещении, а еще тема ядерного оружия. Это далеко не все вопросы, которые за последние два дня успели обсудить Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке заседания Высшего госсовета 6 апреля семь вопросов и только два из них стороны готовы обсуждать публично. Владимир Путин был краток, с самого начала обозначив, что сегодня ведет Александр Лукашенко.
Владимир Путин, президент России:
Я просто как хозяин площадки хочу поприветствовать вас еще раз, пожелать успешной работы. Правительство и парламент активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы.
И Президент Беларуси повел. Раскрыл детали вчерашних переговоров и утолил запрос тех, кто больше интересуется темой безопасности, нежели экономикой.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
В условиях развязанной против Беларуси и России информационной, политической, экономической войны, кризиса международного права и очевидного воздействия международных институтов, нам необходимо еще больше скоординировано, оперативно отстаивать и защищать национальные интересы Беларуси и России. В своем послании, президент заранее об этом знал, я открыто и прямо сказал: если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наши государства и наши народы. Я думаю, и у них такие подходы. И никого мы не шантажируем. Так будет.