Поручения Президента и мнения экспертов. Самое главное из встречи Лукашенко с Конституционной комиссией
Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.
Подробности у Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Обновление Конституции – запрос времени и общества. Но надо сказать, что реформа назрела не потому, что документ устарел. Наоборот, прошлый год показал устойчивость системы. Все дело в том, что основной свод законов любой страны должен развиваться и соответствовать времени.
Получить в результате большой проделанной работы и за не такой уж и большой промежуток времени универсальный документ, по которому белорусы будут жить – задача непростая. Сейчас «дошлифовка» проекта – в руках рабочей группы по доработке Конституции. Ибо мнения по некоторым вопросам у разработчиков документа разошлись. Создана группа была буквально недавно, после расширенного заседания Конституционной комиссии, которая, к слову, никуда не исчезла. В составе – многим известные лица, причем из самых разных сфер, и в этом, безусловно, большой плюс.
Внесение поправок в Конституцию – не новый опыт для нас. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона. И здесь железный аргумент: нынешний документ – база для новой редакции. Но Президент заостряет внимание на одном важном пункте – оппозиция пытается убедить народ, что новая Конституция пишется исключительно под главу государству.
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Вероятнее всего, на новый документ с их стороны обрушится очередная порция критики и полетят вбросы. На это надо обращать меньше внимания, говорит Президент. Есть дела куда поважнее. Так или иначе, Беларусь должна остаться президентской республикой, а власть сбалансированной. Этот ключевой посыл вслух произносили множество раз. Тогда закономерный вопрос: как обеспечим равновесие? К примеру, с помощью ВНС. Эксперты предлагают народное собрание сделать органом, который как раз и будет создавать тот самый баланс между ветвями власти.
Как будет выглядеть новый орган, кто будет в его числе, да и какова численность участников – все вопросы еще в процессе обсуждения.
Игорь Сергеенко о новой Конституции: «Это же серьезный документ, эпохальный» (подробности здесь).
Тему перераспределения полномочий детально разбирали не раз. И не раз говорили о том, что одно дело – получить в руки власть, совсем иное – уметь с ней справляться. Готовы ли чиновники проявлять себя на местах, принимать оперативно решения и в результате отвечать за сделанное? Это уже покажет практика. По крайней мере, теория в будущей Конституции будет прописана.
«Сегодня другой мир». Светлана Любецкая о проекте новой Конституции – читайте далее.
Корректировка главного закона страны – дело общее. И с этим сложно поспорить. Грядущие изменения касаются каждого гражданина напрямую: кем бы он ни работал, в каком регионе страны ни жил. Ведь на страницах новой Конституции, по сути, пропишут наше будущее.
Правда, времени до окончательной сдачи проекта документа осталось совсем немного. Разработчикам предстоит как следует потрудиться. После «дошлифовки» Конституции эксперты еще раз встретятся с Президентом для обсуждения обновленного текста. Следующим этапом станет «народный анализ». Он запланирован ближе к декабрю. А сам Референдум пройдет не позже февраля 2022 года.
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