Поручения Президента и мнения экспертов. Самое главное из встречи Лукашенко с Конституционной комиссией

Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены. Подробности у Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Обновление Конституции – запрос времени и общества. Но надо сказать, что реформа назрела не потому, что документ устарел. Наоборот, прошлый год показал устойчивость системы. Все дело в том, что основной свод законов любой страны должен развиваться и соответствовать времени. Получить в результате большой проделанной работы и за не такой уж и большой промежуток времени универсальный документ, по которому белорусы будут жить – задача непростая. Сейчас «дошлифовка» проекта – в руках рабочей группы по доработке Конституции. Ибо мнения по некоторым вопросам у разработчиков документа разошлись. Создана группа была буквально недавно, после расширенного заседания Конституционной комиссии, которая, к слову, никуда не исчезла. В составе – многим известные лица, причем из самых разных сфер, и в этом, безусловно, большой плюс.

Внесение поправок в Конституцию – не новый опыт для нас. Это будет третье по счету за историю независимой страны изменение Основного закона. И здесь железный аргумент: нынешний документ – база для новой редакции. Но Президент заостряет внимание на одном важном пункте – оппозиция пытается убедить народ, что новая Конституция пишется исключительно под главу государству. Читайте также: Президент: здесь собрались управленцы со стажем. Именно они должны формировать облик новой Конституции Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента Лукашенко: реагировать на каждый чих людей, которые сидят в Польше или Литве, – ни одного вопроса мы не решим Вероятнее всего, на новый документ с их стороны обрушится очередная порция критики и полетят вбросы. На это надо обращать меньше внимания, говорит Президент. Есть дела куда поважнее. Так или иначе, Беларусь должна остаться президентской республикой, а власть сбалансированной. Этот ключевой посыл вслух произносили множество раз. Тогда закономерный вопрос: как обеспечим равновесие? К примеру, с помощью ВНС. Эксперты предлагают народное собрание сделать органом, который как раз и будет создавать тот самый баланс между ветвями власти.

Как будет выглядеть новый орган, кто будет в его числе, да и какова численность участников – все вопросы еще в процессе обсуждения. Игорь Сергеенко о новой Конституции: «Это же серьезный документ, эпохальный» (подробности здесь). Тему перераспределения полномочий детально разбирали не раз. И не раз говорили о том, что одно дело – получить в руки власть, совсем иное – уметь с ней справляться. Готовы ли чиновники проявлять себя на местах, принимать оперативно решения и в результате отвечать за сделанное? Это уже покажет практика. По крайней мере, теория в будущей Конституции будет прописана.