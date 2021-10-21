Игорь Сергеенко о новой Конституции: «Это же серьёзный документ, эпохальный»

Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.

Подробности у Виктории Ходосок.

Как будет выглядеть новый орган, кто будет в его числе, да и какова численность участников – все вопросы еще в процессе обсуждения.