Игорь Сергеенко о новой Конституции: «Это же серьёзный документ, эпохальный»

Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.
Подробности у Виктории Ходосок.
Как будет выглядеть новый орган, кто будет в его числе, да и какова численность участников – все вопросы еще в процессе обсуждения.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Предстоит выработать подходы, за счет кого будет формироваться Всебелорусское народное собрания, представителей каких слоев общества. В самом названии «Всебелорусское народное собрание» – широкие слои общества. Регионы как будут представлены, как будут представлены действующие депутаты. По численности тоже пока еще вопрос дискуссионный. Он должен представлять все слои общества, но не должен быть громоздким. Должен быть в меру компактным. Над этими вопросами в том числе будет работать группа, которая создана главой государства. Это же серьезный документ, эпохальный, я бы даже сказал, на значительный, серьезный период в истории разрабатывается (подробнее здесь).
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