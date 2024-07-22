Лукашенко: Беларусь должна разумно защищать собственный рынок

Новости Беларуси. Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли 22 июля обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

На внутреннем рынке не все гладко. По-прежнему не можем его полностью насытить своими действительно качественными товарами. Нет, именем революции, конечно, можем оставить только белорусское. Но стоит ли? И готовы ли мы к такому? Резонный вопрос от Президента.