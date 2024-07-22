Лукашенко: Беларусь должна разумно защищать собственный рынок

Новости Беларуси. Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли 22 июля обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
На внутреннем рынке не все гладко. По-прежнему не можем его полностью насытить своими действительно качественными товарами. Нет, именем революции, конечно, можем оставить только белорусское. Но стоит ли? И готовы ли мы к такому? Резонный вопрос от Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны защищать разумно собственный рынок. Конечно, мы можем закрыться за одни сутки. Так и от нас закроются за одни сутки. Такая наша судьба, что у нас производится все то, что в мире производят в большом количестве. Поэтому просто так защищать свой рынок, закрыться на границе и никого не пустить не получится. Надо действовать разумно. Для этого у нас есть правительство, чтобы помогало промышленным предприятиям работать.
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