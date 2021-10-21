«Каждый день в каждом утюге Президент. Где Президент?» Лукашенко о своих полномочиях

Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся так, что вы не будете приходить ко мне и смотреть на меня: а что скажет Президент? Это же не дело. Люди не услышали от Президента в течение двух недель разговоров про COVID, потеряли из виду Президента. Господи, где Президент? Каждый день в каждом утюге Президент. Где Президент? Это не дело. Я готов слушать, включаться в работу, но вы предлагайте. Вы уже сильные специалисты, опытные, знаете, что можно вынести на Всебелорусское народное собрание, что оставить в полномочиях Президента, чтобы его не перегружать, что должно быть в правительстве, местных органах власти. Но всегда мы должны помнить, что любой наш шаг может разрушить страну. Поэтому давайте предложим вариант Конституционной комиссии и потом людям разных возрастов, убеждений, профессий, чтобы они поняли, что это их Конституция.

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