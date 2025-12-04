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Новости по тегу #Светлана Любецкая

Любецкая: программа соцэкономразвития – это ещё один механизм укрепления нашего государства
04 декабря 2025 17:26

Любецкая: программа соцэкономразвития – это ещё один механизм укрепления нашего государства

Как создавалась Конституция Беларуси – рассказываем о ключевых реформах в Основном законе
16 марта 2025 17:58

Как создавалась Конституция Беларуси – рассказываем о ключевых реформах в Основном законе

Круглый стол, посвящённый 30-летию института президентства, прошёл в Минске
23 июля 2024 13:49

Круглый стол, посвящённый 30-летию института президентства, прошёл в Минске

«Они готовятся к нападению». Зачем страны-соседки Беларуси увеличивают военный бюджет?
21 июля 2024 17:25

«Они готовятся к нападению». Зачем страны-соседки Беларуси увеличивают военный бюджет?

Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы
18 июля 2024 17:03

Лукашенко: «Вы должны доступно рассказывать!» Судьи объяснили, как работают конституционные жалобы

Лукашенко привёл к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую
21 мая 2024 10:42

Лукашенко привёл к присяге судью Конституционного Суда Светлану Любецкую

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?
19 апреля 2024 17:17

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?

Ключевые моменты VI ВНС. Ставка на диалог народа и власти для развития страны
12 апреля 2024 16:56

Ключевые моменты VI ВНС. Ставка на диалог народа и власти для развития страны

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?
22 октября 2023 21:02

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?

В Минске прошёл общегородской единый день информирования
19 октября 2023 18:58

В Минске прошёл общегородской единый день информирования

В Палате представителей рассказали, как затронут белорусов изменения в Гражданском кодексе
18 октября 2023 13:51

В Палате представителей рассказали, как затронут белорусов изменения в Гражданском кодексе

В Беларуси могут снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при ДТП
11 октября 2023 18:20

В Беларуси могут снять запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного при ДТП