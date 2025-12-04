Новости по тегу #Светлана Любецкая

В преддверии ВНС в Минске также откроется выставка достижений «Моя Беларусь».
Запад ведет ментальные войны против нас уже много лет. Но только сейчас мы стали называть вещи своими именами и поняли, что нужен надежный заслон в сознании людей. Такими дополнительными оборонительными функциями оснащена наша обновленная Конституция, где содержатся ответы на многие вопросы.
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