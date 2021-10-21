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Александр Лукашенко о ВНС: надо сделать так, чтобы не допустить появления в стране двоевластия

21 октября 2021 16:07
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Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.    

Подробности у Виктории Ходосок.  

Александр Лукашенко о ВНС: надо сделать так, чтобы не допустить появления в стране двоевластия-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Главное в работе нынешней рабочей группы над Конституционными изменениями – не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий. Особое внимание надо уделить новому органу – Всебелорусскому народному собранию. Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенции, сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия. Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прям рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес. Все вы об этом говорите, что это постулат для юристов. Я еще будучи депутатом это первый раз услышал, что это одна из фундаментальных вещей – сдерживание и противовес, на этом строятся все законы, и законодательные акты, и прежде всего Основной закон.  

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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