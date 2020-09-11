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Александр Лукашенко: если бы побольше было у нас «стариков», нами бы не управляли из-за пределов страны

11 сентября 2020 20:40
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Новости Беларуси. Свежие идеи – удел молодых ученых. С этим в последние годы проблем нет: академики «сбросили года», их средний возраст – чуть старше 46 лет, а не за 60, как мы привыкли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но юные умы, как правило, остро подвержены влиянию.

Александр Лукашенко: если бы побольше было у нас «стариков», нами бы не управляли из-за пределов страны-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А сегодня через призму событий – известно каких, минских событий прежде всего, немножко в Бресте и Гродно – я думаю: как вас, «стариков», сегодня не хватает. Очень не хватает. Настоящих, патриотичных, хорошо владеющих смартфонами и айфонами. Не хуже, чем десятиклассники, одиннадцатиклассники и прочая наша молодежь айтишная. Но тем не менее блестяще оценивающих ситуацию и разбирающихся в событиях. Я думаю о том, если бы побольше было у нас «стариков» – ну, я же ведь в кавычки беру «стариков» – нами бы не управляли из-за пределов страны.

Александр Лукашенко: если бы побольше было у нас «стариков», нами бы не управляли из-за пределов страны-4

Главное подумать, как привлечь талантливую молодежь в науку, обеспечить преемственность. Международные исследования говорят, что в дошкольном возрасте почти все дети с задатками гениальности. Но потом в них что-то ломается: чем старше человек, тем меньше потенциал.

Александр Лукашенко: не будет преемственности, будем революционно или по-бандитски ломать, а потом заново строить

Значит, уже сейчас нужно найти возможность постепенно с юных лет вводить молодежь в мир большой науки.

Александр Лукашенко: если бы побольше было у нас «стариков», нами бы не управляли из-за пределов страны-7

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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