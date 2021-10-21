Президент: здесь собрались управленцы со стажем. Именно они должны формировать облик новой Конституции
Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.
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Получить в результате большой проделанной работы и за не такой уж и большой промежуток времени универсальный документ, по которому белорусы будут жить – задача непростая. Сейчас «дошлифовка» проекта – в руках рабочей группы по доработке Конституции. Ибо мнения по некоторым вопросам у разработчиков документа разошлись. Создана группа была буквально недавно, после расширенного заседания Конституционной комиссии, которая, к слову, никуда не исчезла. В составе – многим известные лица, причем из самых разных сфер, и в этом, безусловно, большой плюс.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем, опытные люди разных профессий. Именно они должны формировать облик новой Конституции. Наши предложения юристы, специалисты, грамотных у нас достаточно юристов, оформят в новый проект Конституции, то есть пропишут языком юридическим. Наше дело – определиться и предложить Конституционной комиссии и людям варианты будущей Конституции. Хотя бы по основным моментам, которые очень важны для управления государством, так или иначе обсуждаются нашими людьми.
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