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Президент: здесь собрались управленцы со стажем. Именно они должны формировать облик новой Конституции

21 октября 2021 17:12
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Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.  

Подробности у Виктории Ходосок.  

Президент: здесь собрались управленцы со стажем. Именно они должны формировать облик новой Конституции-1

Получить в результате большой проделанной работы и за не такой уж и большой промежуток времени универсальный документ, по которому белорусы будут жить – задача непростая. Сейчас «дошлифовка» проекта – в руках рабочей группы по доработке Конституции. Ибо мнения по некоторым вопросам у разработчиков документа разошлись. Создана группа была буквально недавно, после расширенного заседания Конституционной комиссии, которая, к слову, никуда не исчезла. В составе – многим известные лица, причем из самых разных сфер, и в этом, безусловно, большой плюс.  

Президент: здесь собрались управленцы со стажем. Именно они должны формировать облик новой Конституции-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Здесь собрались прежде всего государственники и управленцы со стажем, опытные люди разных профессий. Именно они должны формировать облик новой Конституции. Наши предложения юристы, специалисты, грамотных у нас достаточно юристов, оформят в новый проект Конституции, то есть пропишут языком юридическим. Наше дело – определиться и предложить Конституционной комиссии и людям варианты будущей Конституции. Хотя бы по основным моментам, которые очень важны для управления государством, так или иначе обсуждаются нашими людьми.  

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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