Ребёнок панически боится воды. Как побороть страх, рассказала тренер по плаванию

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вот у меня дочка младшенькая, ей два годика. Она панически боится, когда на голову ей попадает вода. Именно на голову. Волосы мыть – это истерика, паника. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, это большинство детей. Они просто не любят, когда что-то на голову попадает.

Александра Бас, тренер по плаванию:

Я боюсь, что в два года – к сожалению, это уже упущенный какой-то момент. То есть нужно ждать какого-то более осознанного возраста, когда можно будет с ребенком разговаривать. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Евгений, что делать вот в этой ситуации?

Евгений Кишов, психолог:

В два годика? Алена Родовская:

Сколько нужно ждать, чтобы девочку привести к психологу, либо взять консультацию и избавить ее от этого страха? Евгений Кишов:

Я думаю, психолог здесь не понадобится.

Екатерина Забенько:

Может быть, психолог понадобится в тех ситуациях, когда люди боятся определенного вида воды – кто-то озер, кто-то морей, кто-то вообще талой воды и дождя боится. Алеся Лакина:

Мне просто кажется это странным, потому что дети еще до рождения плавают в животе у мамы. И в принципе, с детства они комфортно себя ощущают. Алена Родовская:

Алеся, а давай вспомним соседей, которые слышат вопли, крики новорожденных, когда их там начинают купать. Орут же практически все. Екатерина Забенько:

Да, мало детей. То, что они там плавали где-то в животе у мамы, наверное, быстро забывают.

Александра Бас:

Но до тех месяцев, по-моему, у них сохраняется рефлекторно задержка дыхания. Поэтому если их сразу с нуля опускать в ванну… Екатерина Забенько:

Но я знаю, что сейчас детей – вообще чуть ли ни родились – снова в бассейн. То есть какие ваши самые маленькие подопечные были?

Александра Бас:

Честно, я с грудничками не работаю. Но самые младшие, которых реально приводят в группу, в четыре года уже были у меня такие дети. Правда, это уже было давно относительно. Но такие дети есть. Но здесь скорее вопрос не страха воды, а именно просто организации. То есть ребенок самостоятельный, он умеет, он понимает, слышит. Он умеет выполнять какие-то команды. Екатерина Забенько:

Дисциплина, конечно, тоже в первую очередь для маленького ребенка.

Александра Бас:

Да, это очень важно, потому работа в воде специфическая с точки зрения того, что, во-первых, дети в шапках, во-вторых, это шумно. И естественно, их отвлекает среда. Екатерина Забенько:

Ну и, кончено, тренеру нужно постоянно быть начеку, потому что это вода. Дети еще так, наверное, не очень уверенно держатся на воде. А с фобиями детей к вам приводят? Вот часто ли вам приходится работать с такими детьми, и включать психолога в том числе, объясняя, что вода – это не страшно? Особенно, если научиться плавать.

Александра Бас:

На самом деле, я сюда пришла с определенным посылом. Мне очень хочется, конечно, обратится к родителям, которые приводят уже вот таких вот деток ко мне на тренировки, на обучение. И хочу сказать, что такой интересный срез детей, которые в шесть лет пришли на комиссию к школе, и им ортопед сказал, что вам надо – дословно – записаться на бассейн. И вот приходят эти дети, я спрашиваю у них, я с ними разговариваю. Как правило, они нигде до этого, кроме сада не были. И как правило, в саду, мы знаем, очень много детей на больничных находятся, не посещают какие-то группы, тем более спортивные. И вот если ребенок открыт к общению, если он сам уверен в себе, в своем теле, понимает, как к нему обращаться и что от него ждать, такие дети очень быстро осваиваются и, даже если страх присутствует, легко его можно убрать. Есть дети, которые совсем себе не доверяют. И очень тяжело. Вот у меня была девочка, которую я месяц, 12 занятий по 45 минут мы опускали лицо в воду, потом еще 12 занятий мы ложились на грудь, и еще 12 занятий мы ложились на спину. Но она поплыла всеми способами. У меня была такая девочка. Как сейчас помню, ее звали Вероника.

Екатерина Забенько:

Александра, вы сопоставляли: дети, которые приходят плавать раньше, чем еще научились, к примеру, ходить. Вы говорите, таких малышей не берете. Тем не менее чувствовали ли вы взаимосвязь между тем, что ребенок плавает и лучше развивается, успевает в школе, где он там занимается, может быть в каких-то других дисциплинах?