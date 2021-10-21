Сергеенко о проекте Конституции: работа очень серьёзная. Но, думаю, к декабрю выйдем на всенародное обсуждение

Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав рабочей группы вошли глава Администрации Президента, председатель Совета Республики и парламентарии обеих палат, представители некоторых ведомств и юристы. Перед ними стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти и механизм переходных положений к новой Конституции.

Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента. Читайте здесь.

Президент подчеркнул: проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. И призвал не оглядываться на возмущения беглых. При этом деятельность рабочей группы должна быть оперативной. Времени на раскачку не осталось. К референдуму все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.