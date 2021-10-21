Сергеенко о проекте Конституции: работа очень серьёзная. Но, думаю, к декабрю выйдем на всенародное обсуждение
Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В состав рабочей группы вошли глава Администрации Президента, председатель Совета Республики и парламентарии обеих палат, представители некоторых ведомств и юристы. Перед ними стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти и механизм переходных положений к новой Конституции.
Лукашенко: беглые кричат, что под Президента делается Конституция. Если откровенно, нынешняя Конституция точно под Президента. Читайте здесь.
Президент подчеркнул: проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. И призвал не оглядываться на возмущения беглых. При этом деятельность рабочей группы должна быть оперативной. Времени на раскачку не осталось. К референдуму все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Сегодня обсуждались конкретные направления деятельности рабочей группы по ряду направлений, в том числе по статусу Всебелорусского народного собрания, по полномочиям различных органов, по другим положениям Конституции, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности нашей страны. Работа предстоит скрупулезная, напряженная, потому что по Конституции жить годы и десятилетия. Какие у нас сегодня риски, вызовы и угрозы, какие будут завтра. Не просто так – сесть и написать юридические формулировки, а исходя из опыта предшествующих поколений, что-то спрогнозировать. Работа очень серьезная. Но я думаю, что к декабрю выйдем на всенародное обсуждение.