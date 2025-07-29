Играй, учись, спасай! В Гродно открыли новый образовательный объект МЧС. Он предлагает детям и подросткам обучаться правилам безопасности в игровой форме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пространство включает в себя больше 10 тематических зон, в каждой из которых знакомят с нормами поведения при различных чрезвычайных происшествиях. Ребята учатся действовать, попадая в реалистичные ситуации, смоделированные с помощью современных технологий. Для этого используют интерактивные тренажеры и симуляторы.

Вадим Зайцев, начальник Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

Этот мини-центр представлен порядка 13 локациями, основные из них – это безопасность на воде, правила безопасного поведения в быту, загорание электроприборов, оказание первой медицинской помощи. Надеемся, что этот центр позволит повысить уровень безопасности всего детского населения. Ну, и главная наша цель, чтобы все ученики в Гродно прошли в течение года через этот центр, также думаем, что этот центр будет являться туристической привлекательностью.

Новый образовательный объект МЧС открыт на базе центра творчество детей и молодежи. Воплотить идею спасателей удалось благодаря финансовой поддержке Гродненского горисполкома. На создание обучающего пространства было выделено свыше 300 тысяч рублей.