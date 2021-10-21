«Сегодня другой мир». Светлана Любецкая о проекте новой Конституции

Новости Беларуси. Беларусь останется президентской республикой, но власть должна быть сбалансированной. Об этом Александр Лукашенко заявил 21 октября на встрече с экспертной группой по доработке проекта новой Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркнул, проект изменений призван учесть конструктивные мнения белорусов. Перед рабочей группой стоит несколько принципиально важных вопросов: статус Всебелорусского народного собрания и порядок его формирования, перераспределение полномочий органов власти. К Референдуму, который пройдет не позднее февраля 2022 года, все основные моменты в проекте новой Конституции должны быть устранены.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня другой мир. Система, которая была выстроена, уже сегодня требует нового подхода и новой консолидации работы систем власти. Более того, надо сказать о том, что сегодня появляются новые интересы у разных слоев общества. И для того, чтобы были восприняты новые положения, те, кто работает сегодня над Основным законом, их правильно увидели и заложили в Конституцию будущего, как раз нужно дополнительное тщательное обсуждение. Все вопросы обсуждаются, выработаны определенные направления, и стоит вопрос в их закреплении.

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