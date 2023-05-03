Перейдёт ли Западная Украина Польше и как на это смотрит Россия? Поговорили с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Вернуть Польше былой вес в европейских делах и превратить ее в новый центр силы в противовес «старой Европе» в лице Германии и Франции – именно так многие политологи сейчас определяют основные цели Варшавы. Но для этого Польше нужно больше денег, армии и территорий. Именно поэтому Варшава не стремится заканчивать украинский конфликт в надежде получить заведомый кусок чужой страны.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими «восточными крэсами» Польши, является такой вожделенной мечтой польских националистов. И это становится элементом национальной идеологии, поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может. Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения. И поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования конфликта. Заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму. Своих намерений в Польше не скрывают. Правда для общественности все же немного маскируются. Мол, это не захват, а дружба такая.

Анджей Дуда, президент Польши:

Между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы больше не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу. Почти дословно заявление польского лидера повторил и Владимир Зеленский. Пообещав стереть любые границы между двумя странами.

Владимир Зеленский, президент Украины:

В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и, что очень важно, исторических. Захватнические амбиции Польши и украинское смирение перед этим планом поделило экспертов на два лагеря. Одни считают, что Дуда и Зеленский заключили договор, согласное которому Польша получит часть Украины в обмен на помощь киевскому режиму. Однако большинство экспертов если и верят в наличие договора, то очень сильно сомневаются в настолько малых аппетитах Варшавы. Поскольку, по их мнению, настоящая цель Польши – забрать всю Украину, не ограничиваясь лишь одной частью.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России:

Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла. Забрать себе западные регионы Украины Польша, скажем прямо, и Венгрия с Румынией мечтают уже не первый десяток лет. Руководители Польши говорят с украинскими властями о создании конфедерации, а отсюда недалеко и до унии, как это когда-то было.

Вернуть Речь Посполитую – пожалуй, самый амбициозный план Польши. Но для его осуществления мало одной лишь Украины. Нужно вернуть контроль над всеми землями, которые когда-то входили в состав Речи Посполитой. А это в том числе и Беларусь. О намерениях Польши предупредил и Александр Лукашенко. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, по-простому – бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо. Я не пытаюсь кого-либо запугивать, шантажировать, в который раз об этом говорю, господь с ними! Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ это заслужил. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем! При этом Варшава, а также Брюссель и Вашингтон продолжают вмешиваться в дела других государств ради своей выгоды. Но в этот раз амбиции европейских лидеров зашли слишком далеко. На кону стоят миллионы человеческих жизней. Надежда Сасс, СТВ:

Такая безграничная любовь польского руководства к Украине. В России звучит много голосов в пользу того, что такой сценарий теоретически мог бы Москву устроить, потому что Западная Украина исторически была оплотом русофобии и никогда не давала большей части Украины делать свой выбор, всегда была двигателем бесконечных революций, смены власти. Как вы считаете, есть ли подобный сценарий в головах у определенных политических кругов Российской Федерации?

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):

Раздел Украины Москву никогда не устроит независимо от того, кто там будет участвовать: Польша или ее настоящие западные хозяева. Это важно понимать, потому что в Украине живут люди, которые близки нам и по языку, и духом. Это все-таки братский народ. Но если вопрос стоит о том, договаривался ли Зеленский на встрече с Дудой о расплате со стороны Украины за польскую помощь, которая сейчас Украине нужна, как воздух, то я отношусь к тому меньшинству экспертов, которые считают, что да. Я уверен, что такой договор обсуждался, возможно, был заключен. Неважно, в каком виде (в письменном или устном), но зная, что из себя представляет Зеленский, я уверен, что его не вынудили, он сам на это пошел, он рассматривает это как коммерческую сделку, возможно, заключительную, перед тем, как сбежать куда-нибудь в Майями тропой Яценюка. Поэтому, скорее всего, это близко к реальности, во-первых. Во-вторых, те заявления, которые делаются по поводу границ, конфедерации. Конфедерация – это схема отчуждения и отторжения территории Украины, чтобы прикрыть эту возможную продажу или передачу. Потому что что такое конфедерация? С одной стороны, можно убедить народ Украины, что ничего значимого нет, это просто союз. С другой стороны, конфедерация – это вид федерации, это форма существования Союзного государства со слабым федеральным центром. Но если у них будет два центра с очень слабым Киевом и очень сильной Варшавой, то кто перетянет? Очевидно, через некоторое время эта конфедерация просто перестанет быть конфедерацией, а на территориях будет организовано польское управление.