Квесты, фотозоны и трюки на велосипеде – в Заводском районе прошёл семейный фестиваль «Першы ровар»

Праздник, который объединил любителей велопрогулок и спорта. В Заводском районе прошел семейный фестиваль. «Першы ровар» собрал более 400 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для гостей подготовили спортивные состязания, творческие мастер-классы и десятки интерактивных площадок.

Дистанции рассчитаны на любой возраст и подготовку. Самым маленьким гонщикам едва исполнилось два года. Но они уже соревновались в заездах на беговелах и проходили эстафету вместе с родителями. Дети постарше участвовали в массовых заездах, демонстрировали фигурное вождение. Победители получили дипломы и ценные подарки, а все участники – памятные сувениры.

Сначала бежал Партизанский район. Было 9 заездов мальчиков, потом столько же девочек. Она вышла в полуфинал, потом в финал. И в финале она вторая.

– Мы заточены на победу, победили в прошлом, позапрошлом и намерены победить и в этом году. Папа всегда тренирует дочку и всегда вместе с ней, а мы уже рядышком поддерживаем.

– Я собираюсь победить и выиграть всех, и приехать первой.