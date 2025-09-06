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Квесты, фотозоны и трюки на велосипеде – в Заводском районе прошёл семейный фестиваль «Першы ровар»

06 сентября 2025 18:44
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Праздник, который объединил любителей велопрогулок и спорта. В Заводском районе прошел семейный фестиваль. «Першы ровар» собрал более 400 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для гостей подготовили спортивные состязания, творческие мастер-классы и десятки интерактивных площадок.

Квесты, фотозоны и трюки на велосипеде – в Заводском районе прошёл семейный фестиваль «Першы ровар»-2

Дистанции рассчитаны на любой возраст и подготовку. Самым маленьким гонщикам едва исполнилось два года. Но они уже соревновались в заездах на беговелах и проходили эстафету вместе с родителями. Дети постарше участвовали в массовых заездах, демонстрировали фигурное вождение. Победители получили дипломы и ценные подарки, а все участники – памятные сувениры.

Квесты, фотозоны и трюки на велосипеде – в Заводском районе прошёл семейный фестиваль «Першы ровар»-4

Сначала бежал Партизанский район. Было 9 заездов мальчиков, потом столько же девочек. Она вышла в полуфинал, потом в финал. И в финале она вторая.

Квесты, фотозоны и трюки на велосипеде – в Заводском районе прошёл семейный фестиваль «Першы ровар»-6

– Мы заточены на победу, победили в прошлом, позапрошлом и намерены победить и в этом году. Папа всегда тренирует дочку и всегда вместе с ней, а мы уже рядышком поддерживаем. 
– Я собираюсь победить и выиграть всех, и приехать первой.

Квесты, фотозоны и трюки на велосипеде – в Заводском районе прошёл семейный фестиваль «Першы ровар»-8

Я поучаствовала в двух заездах, заняла первое место и сейчас жду финала.

Помимо спортивной части праздника, для участников и болельщиков подготовили развлекательную программу. Игровые квесты, фотозоны, музыкальные выступления и трюки на велосипедах. Завершится четвертый сезон семейного велофестиваля 11 октября на «Минск-Арене».

# Спортивный праздник

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