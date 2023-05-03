Турчин провёл приём граждан Вилейского района. С какими просьбами обращались к губернатору?

На встречу с губернатором пришло более 20 человек. В том числе жители Молодечненского, Логойского, Мядельского, Смолевичского районов и Минска. Со своей просьбой приехали и жительницы агророгодка Илья Вилейского района. Они рассказали, что линии электроснабжения в населенном пункте устарели, и поэтому провести электроотопление невозможно. Нет в агрогородке и газа. Многие жители продолжают отапливать дома дровами.

Тамара Борисенко, жительница агрогородка Илья Вилейского района: Мы уже не того возраста, люди (и многие) желают провести электроотопление, потому что топить печки очень тяжело. Это надо заготавливать дрова.

Светлана Михалькевич, жительница агрогородка Илья Вилейского района: Когда были молодыми, топили печки, вроде бы все было и неплохо, но с возрастом… И вообще время сейчас такое, современные методики отопления. Я очень довольна сегодняшним посещением, потому что пообещали ускорить реконструкцию в Илье.

Павел Горудко, и.о. генерального директора РУП «Минскэнерго»:

Мы включили этот населенный пункт в перспективную программу развития по реконструкции сетей, в том числе для целей отопления, на 2021-2025 года, которую утвердили в областном исполнительном комитете. На данный момент проектные работы по данному населенному пункту ведутся. Мы уже прорабатываем предпроектные изыскания по прохождению трасс воздушных и кабельных линий. Населенный пункт очень большой, там будет при реконструкции предусмотрена установка более 15 трансформаторных подстанций.

Ежегодно в Минской области реконструируют порядка 600 километров сетей. В «Минскэнерго» отметили, что проблему постараются решить как можно быстрее. Эти и другие вопросы губернатор взял под личный контроль.