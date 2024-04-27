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Запад проигрывает идеологическую войну! Анонс «САСС уполномочен заявить»

27 апреля 2024 17:36
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Запад проигрывает идеологическую войну. Как либеральный истеблишмент уничтожает политиков-антиглобалистов в Европе?

Запад проигрывает идеологическую войну! Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ЛДПБ:
Если хоть один политик в Европе начинает говорить, что он против войны, его же сразу обвиняют – агент Путина, агент Лукашенко.

Запад проигрывает идеологическую войну! Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации:
Эта европейская элита уже не отражает чаяния самих избирателей. Поскольку, как известно, люди-то голосуют не телевизором, а холодильником. А холодильник европейский из-за неправильной, глупой политики европейской становится пустой.

Запад проигрывает идеологическую войну! Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Лоран Озон, политический аналитик (Франция):
Есть еще часть населения, которая все еще позволяет себя обманывать. Все еще идет на поводу у нынешней власти в ЕС. Но таких меньшинство.

Запад проигрывает идеологическую войну! Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Поэтому на ближайших выборах голосуйте против ЕС.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 28 апреля, в 22:00. 

# Международная политика # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич # Александр Башкин

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