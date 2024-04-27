Запад проигрывает идеологическую войну! Анонс «САСС уполномочен заявить»

Запад проигрывает идеологическую войну. Как либеральный истеблишмент уничтожает политиков-антиглобалистов в Европе?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель ЛДПБ:

Если хоть один политик в Европе начинает говорить, что он против войны, его же сразу обвиняют – агент Путина, агент Лукашенко.

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации:

Эта европейская элита уже не отражает чаяния самих избирателей. Поскольку, как известно, люди-то голосуют не телевизором, а холодильником. А холодильник европейский из-за неправильной, глупой политики европейской становится пустой.

Лоран Озон, политический аналитик (Франция):

Есть еще часть населения, которая все еще позволяет себя обманывать. Все еще идет на поводу у нынешней власти в ЕС. Но таких меньшинство.