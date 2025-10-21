По его словам, альянс в срочном порядке стремится обеспечить Союзные силы быстрого реагирования Альянса необходимыми ресурсами, увеличивает производство военной продукции и проводит мобилизационные мероприятия и происходит зомбирование людей.
«Возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», – сказал он.
«Важно, как это отрабатывает противник. Они это привязывают к чему? К учениям «Запад» и к тому, что будет наступление на Киев».
«Стоит ли напрячься нашим некоторым любителям багажных путешествий?»
В случае агрессии НАТО против Союзного государства, ущерб будет нанесен всему Альянсу. Эта фраза Сергея Нарышкина прозвучала по итогам разговора с Александром Лукашенко.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что цели России в решении украинского конфликта включают в себя безъядерный и нейтральный статус.
Глава внешней разведки России, отвечая на вопросы журналистов, поделился алгоритмом действий в случае внешних угроз.
Протокол встречи во Дворце Независимости всего несколько минут, а вот обсуждение основных вопросов и совместных действий на перспективу происходит за закрытыми дверями.
Он обратил внимание на их агрессивность и планирование наращивания военной деятельности у своих границ, что и стало поводом для кризиса в Европе.
Обсуждались вопросы взаимодействия спецслужб.
Во вторник директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, поставленных президентом и Верховным главнокомандующим.
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