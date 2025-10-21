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Новости по тегу #Сергей Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: НАТО готовится к войне с Россией
21 октября 2025 08:14

Глава СВР Нарышкин: НАТО готовится к войне с Россией

Нарышкин: возможны разные варианты у судьбы Зеленского
24 апреля 2025 12:34

Нарышкин: возможны разные варианты у судьбы Зеленского

Визит Сергея Нарышкина. Лазуткин рассказал о тайнах приезда главы Службы внешней разведки РФ в РБ
15 апреля 2025 19:50

Визит Сергея Нарышкина. Лазуткин рассказал о тайнах приезда главы Службы внешней разведки РФ в РБ

Что обсуждали Лукашенко и глава СВР РФ – мнение Лазуткина
15 апреля 2025 19:11

Что обсуждали Лукашенко и глава СВР РФ – мнение Лазуткина

Лукашенко встретился с главой СВР России – к каким вызовам готовятся спецслужбы Союзного государства?
15 апреля 2025 16:43

Лукашенко встретился с главой СВР России – к каким вызовам готовятся спецслужбы Союзного государства?

Нарышкин объяснил, что подразумевает мирное решение в Украине
15 апреля 2025 11:13

Нарышкин объяснил, что подразумевает мирное решение в Украине

В случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесён всему Альянсу – Нарышкин
15 апреля 2025 10:56

В случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесён всему Альянсу – Нарышкин

Лукашенко встретился с главой Службы внешней разведки России
15 апреля 2025 10:47

Лукашенко встретился с главой Службы внешней разведки России

Нарышкин заявил, что при агрессии НАТО против РБ и РФ пострадает Прибалтика
15 апреля 2025 10:21

Нарышкин заявил, что при агрессии НАТО против РБ и РФ пострадает Прибалтика

Глава СВР РФ Нарышкин провёл телефонный разговор с директором ЦРУ
12 марта 2025 12:36

Глава СВР РФ Нарышкин провёл телефонный разговор с директором ЦРУ

Цели СВО могут быть достигнуты как итог переговоров или спецоперации – Песков
10 декабря 2024 13:11

Цели СВО могут быть достигнуты как итог переговоров или спецоперации – Песков

Нарышкин резко раскритиковал заявления Запада об отправке солдат в Украину
09 мая 2024 08:58

Нарышкин резко раскритиковал заявления Запада об отправке солдат в Украину