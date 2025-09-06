Свадебное платье – больше 40 кг! Что интересного показали на фестивале национальных культур в Минске?

Вокруг света, не выезжая из Минска. В столице стартовал XV Республиканский фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых красочных и масштабных культурных форумов страны в этом сезоне собрал представителей почти 30 диаспор, для которых Беларусь стала родным домом.

За годы проведения фестиваль стал настоящим символом дружбы, единства и уважения к культурному многообразию. Особое звучание он приобретает в условиях современной геополитической обстановки, в очередной раз подчеркивая приверженность Беларуси миролюбивой политике и курсу на созидание.