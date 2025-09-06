Свадебное платье – больше 40 кг! Что интересного показали на фестивале национальных культур в Минске?
Вокруг света, не выезжая из Минска. В столице стартовал XV Республиканский фестиваль национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из самых красочных и масштабных культурных форумов страны в этом сезоне собрал представителей почти 30 диаспор, для которых Беларусь стала родным домом.
За годы проведения фестиваль стал настоящим символом дружбы, единства и уважения к культурному многообразию. Особое звучание он приобретает в условиях современной геополитической обстановки, в очередной раз подчеркивая приверженность Беларуси миролюбивой политике и курсу на созидание.
Можно сто раз услышать о том, как хорошо живется в Беларуси, а можно один раз увидеть. Алина Мычко окунулась в международное событие, где нет границ.
Минск поет голосами народов со всего мира. Арабы, молдаване, поляки, украинцы, индийцы и другие – такие разные, но объединенные общим стремлением дружить и укреплять связи. Фестиваль национальных культур – это место, где стираются формальные границы.
Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Межэтнический мир на территории Беларуси для нас очень важен, что ситуации агрессии, погромов и различных межэтнических конфликтов нас минули. И мы очень рады представлять еврейскую общину. Беларусь и есть наш дом, мы живем 600 лет здесь. Белорусско-еврейская культура очень-очень важна, она разошлась по всему миру. Три президента Израиля родились в Беларуси.
Каждая диаспора привезла на фестиваль жемчужины своей культуры. Греция угощает изысканными национальными блюдами, цыгане радуют колоритными музыкальными номерами, китайские мастера учат искусству создания амулетов, а туркмены предлагают примерить традиционный костюм невесты. Весит он более 40 килограммов.
Тувакбиби Юсубова, студентка Белорусского государственного медицинского университета:
Это платье, это гупба называется, это все надевает невеста на свадьбу на четыре часа. Я из Туркменистана, я здесь учусь уже два года. Здесь никто тебя не оскорбляет, здесь хорошо, здесь все воспринимают нас как своих.
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