Прямой эфир

От робототехники до космических технологий – какие разработки показывали на фестивале науки в Минске?

06 сентября 2025 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Фестиваль науки в Минске собрал исследователей, ученых, любителей инноваций и современных технологий из разных стран. В Ботаническом саду развернулось более десятка площадок. Также в рамках фестиваля состоялась выставка-конкурс «100 инноваций молодых ученых», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные исследователи представили десятки проектов. Причем все практико-ориентированные.

Анастасия Близнюк побывала в большой научной лаборатории под открытым небом.

От робототехники до космических технологий – какие разработки показывали на фестивале науки в Минске?-2

Центральный ботанический сад – сегодня превратился в площадку для интеллектуального творчества и смелых научных экспериментов. 170 исследователей из разных стран, им было чем удивлять.

От робототехники до космических технологий – какие разработки показывали на фестивале науки в Минске?-4

Анастасия Близнюк, корреспондент:
В рамках научно-популярного события свои перспективные разработки представили и молодые ученые. На площадке свыше 130 проектов. Например, это робот-конструктор для изучения основ программирования и искусственного интеллекта. 

От робототехники до космических технологий – какие разработки показывали на фестивале науки в Минске?-6

Цифровые и агропромышленные технологии, машиностроение, экология и медицина. В 2025 году в научном состязании заявлено 130 проектов. Все они прикладной направленности.

Подробности в видео.

От робототехники до космических технологий – какие разработки показывали на фестивале науки в Минске?-8

От робототехники до космических технологий. Узнать больше о внеземных просторах гости смогли из первых уст. Спикером в этой локации стал Олег Новицкий. Известный космонавт, уроженец Беларуси, рассказал о своем опыте полетов, поделился впечатлениями от жизни на Международной космической станции.

От робототехники до космических технологий – какие разработки показывали на фестивале науки в Минске?-10

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:
Очень приятно, что такие научные площадки организовываются именно в Минске. Я рад и уверен, что наши ребята, именно белорусская сторона, представляют очень сильные проекты, очень заинтересованно слушают их дети. И наверняка у них в голове появляется какая-то возможность выбора, куда они должны пойти – или учиться, или какую профессию выбрать.

# Наука # Белорусская наука # Фестиваль

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: анонсировано – Беларусь, Россия и Китай построят совместный порт
06 сентября 2025 18:18

Пустовой: анонсировано – Беларусь, Россия и Китай построят совместный порт

Азарёнок о саммите ШОС: Трамп хочет быть среди нас – членский билет в нашу семью только через дела
06 сентября 2025 17:43

Азарёнок о саммите ШОС: Трамп хочет быть среди нас – членский билет в нашу семью только через дела

От торфа до АЭС – как устроена белорусская энергетика и что с экспортом? Разобрались
06 сентября 2025 17:35

От торфа до АЭС – как устроена белорусская энергетика и что с экспортом? Разобрались