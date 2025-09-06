От робототехники до космических технологий – какие разработки показывали на фестивале науки в Минске?

Фестиваль науки в Минске собрал исследователей, ученых, любителей инноваций и современных технологий из разных стран. В Ботаническом саду развернулось более десятка площадок. Также в рамках фестиваля состоялась выставка-конкурс «100 инноваций молодых ученых», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные исследователи представили десятки проектов. Причем все практико-ориентированные. Анастасия Близнюк побывала в большой научной лаборатории под открытым небом.

Центральный ботанический сад – сегодня превратился в площадку для интеллектуального творчества и смелых научных экспериментов. 170 исследователей из разных стран, им было чем удивлять.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

В рамках научно-популярного события свои перспективные разработки представили и молодые ученые. На площадке свыше 130 проектов. Например, это робот-конструктор для изучения основ программирования и искусственного интеллекта.

Цифровые и агропромышленные технологии, машиностроение, экология и медицина. В 2025 году в научном состязании заявлено 130 проектов. Все они прикладной направленности. Подробности в видео.

От робототехники до космических технологий. Узнать больше о внеземных просторах гости смогли из первых уст. Спикером в этой локации стал Олег Новицкий. Известный космонавт, уроженец Беларуси, рассказал о своем опыте полетов, поделился впечатлениями от жизни на Международной космической станции.