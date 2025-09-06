От робототехники до космических технологий – какие разработки показывали на фестивале науки в Минске?
Фестиваль науки в Минске собрал исследователей, ученых, любителей инноваций и современных технологий из разных стран. В Ботаническом саду развернулось более десятка площадок. Также в рамках фестиваля состоялась выставка-конкурс «100 инноваций молодых ученых», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные исследователи представили десятки проектов. Причем все практико-ориентированные.
Анастасия Близнюк побывала в большой научной лаборатории под открытым небом.
Центральный ботанический сад – сегодня превратился в площадку для интеллектуального творчества и смелых научных экспериментов. 170 исследователей из разных стран, им было чем удивлять.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
В рамках научно-популярного события свои перспективные разработки представили и молодые ученые. На площадке свыше 130 проектов. Например, это робот-конструктор для изучения основ программирования и искусственного интеллекта.
Цифровые и агропромышленные технологии, машиностроение, экология и медицина. В 2025 году в научном состязании заявлено 130 проектов. Все они прикладной направленности.
Подробности в видео.
От робототехники до космических технологий. Узнать больше о внеземных просторах гости смогли из первых уст. Спикером в этой локации стал Олег Новицкий. Известный космонавт, уроженец Беларуси, рассказал о своем опыте полетов, поделился впечатлениями от жизни на Международной космической станции.
Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой России:
Очень приятно, что такие научные площадки организовываются именно в Минске. Я рад и уверен, что наши ребята, именно белорусская сторона, представляют очень сильные проекты, очень заинтересованно слушают их дети. И наверняка у них в голове появляется какая-то возможность выбора, куда они должны пойти – или учиться, или какую профессию выбрать.