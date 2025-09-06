«Берись за дело и действуй» – команда СТВ помогла в благоустройстве территории в Смолевичском районе

Для того, чтобы поддержать добрые инициативы Года благоустройства не только словом, но и делом, телеканал СТВ ведет еженедельную рубрику.

Наши корреспонденты подключаются к небезразличным минчанам и помогают создавать красоту и уют своими руками. Как результат – больше ухоженных скверов, цветущих клумб, обновленных детских площадок и комфортных общественных зон.