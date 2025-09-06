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«Берись за дело и действуй» – команда СТВ помогла в благоустройстве территории в Смолевичском районе

06 сентября 2025 18:46
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Для того, чтобы поддержать добрые инициативы Года благоустройства не только словом, но и делом, телеканал СТВ ведет еженедельную рубрику.

Наши корреспонденты подключаются к небезразличным минчанам и помогают создавать красоту и уют своими руками. Как результат – больше ухоженных скверов, цветущих клумб, обновленных детских площадок и комфортных общественных зон.

А главное – инициативы, исходящие от самих жителей столицы. А наш девиз: «Берись за дело и действуй»! 

«Берись за дело и действуй» – команда СТВ помогла в благоустройстве территории в Смолевичском районе-2

Виолетта Шаблинская, корреспондент:
Мы находимся в Смолевичском районе, здесь работники ЖКХ вместе с местными жителями решили благоустроить территорию. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, какой у нас фронт работы на сегодня?

Андрей Скляренко, заместитель директора КУП «‎‎Смолевичское ЖКХ»‎:
Окультуриваем вот этот маленький уголочек в городе Смолевичи, высаживаем кусты, деревья, наводим порядок вокруг жилых домов, покрасим всю детскую площадку, полностью отремонтируем скамеечки, ну и поубираем весь мусор, все, что в округе, все сделаем, наведем порядок. 

«Берись за дело и действуй» – команда СТВ помогла в благоустройстве территории в Смолевичском районе-4

Наша съемочная команда с радостью к вам присоединится.
– Пожалуйста, приступайте.

«Берись за дело и действуй» – команда СТВ помогла в благоустройстве территории в Смолевичском районе-6

Почему вы вообще решили присоединиться к инициативе?

Александр Уласевич, местный житель:
Для наведения порядка на нашей территории, для благоустройства, чтобы в будущем здесь была красота, порядок и уют. Желательно, конечно, такие мероприятия проводить почаще, чтобы поддержание порядка было всегда.

Подробности в видео.

# Год благоустройства

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