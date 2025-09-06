«Более 15 тысяч заявок» – о конкурсе «Живая классика» поговорили с замминистром информации

6 сентября 2025 года в Лиде стартует масштабный праздник – День белорусской письменности. Это не просто дата в календаре. Это день, когда мы вспоминаем свои корни. Литературные фестивали, мастер-классы, выставки редких книг, встречи с писателями и поэтами. О том, чем порадует Лида в этот раз и какие необычные мероприятия ждут гостей, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Родина писателей и поэтов – как выбирают столицу Дня белорусской письменности. Юрий Святокум, ведущий:

Жемчужиной фестиваля, несомненно, станет конкурс «Живая классика». Денис Владимирович, сколько участников было на старте этого прекрасного конкурса? Что читали дети и чем вас поразили?

Денис Езерский, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Я не был членом жюри. Хотя члены жюри, с которыми мне довелось пообщаться, в 2025 году остались под большим впечатлением. Что касается старта, наши мнения разделились. У нас официально более 15 тысяч заявок. Это уже те, которые проходили через членов жюри. Мы понимаем, что каждое учреждение образования в нашей стране готовилось, подавалось. Был еще отбор на уровне школы, района. Уже более качественно подготовленные произведения участвовали в конкурсе. Мы прикидывали, что больше 25 тысяч ребят однозначно были охвачены конкурсом, но жюри уже работали с 15 тысячами. Более 15, чуть больше заявок было. Что читали ребята? Я думаю, что те, кто посмотрит спецвыпуск «Живой классики» на СТВ, увидят непосредственно сами произведения и самих финалистов. Произведения разные. Наталья Надольская, ведущая:

Традиционно это классика.