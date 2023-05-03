В Минске более 1,5 тысячи граждан получили выплаты к 9 Мая

Новости Беларуси. В Минске более 1,5 тысячи белорусов получили выплаты к 9 Мая. Среди них ветераны, участники Великой Отечественной войны, а также люди, пострадавшие от ее последствий. Сумма составляет от 850 до 2 000 рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Размер матпомощи по сравнению с 2022 годом увеличен для всех категорий.

Также в преддверии Дня Победы проходит ряд праздничных мероприятий. Ветеранов поздравляют на дому. Обязательно с цветами и подарками.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Уверены, что предстоящий праздник мы встретим красиво и достойно, не оставив без внимания ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Они получают у нас самые большие выплаты, традиционно это участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны. Есть еще у нас категория лиц, пострадавших от последствий Великой Отечественной войны. К ним относятся несовершеннолетние узники и совершеннолетие узники бывших фашистских концлагерей. Им будет выплата в размере 850 рублей.