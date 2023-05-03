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В Минске более 1,5 тысячи граждан получили выплаты к 9 Мая

03 мая 2023 14:04
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Новости Беларуси. В Минске более 1,5 тысячи белорусов получили выплаты к 9 Мая. Среди них ветераны, участники Великой Отечественной войны, а также люди, пострадавшие от ее последствий. Сумма составляет от 850 до 2 000 рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Размер матпомощи по сравнению с 2022 годом увеличен для всех категорий.  

В Минске более 1,5 тысячи граждан получили выплаты к 9 Мая-1

Также в преддверии Дня Победы проходит ряд праздничных мероприятий. Ветеранов поздравляют на дому. Обязательно с цветами и подарками.  

В Минске более 1,5 тысячи граждан получили выплаты к 9 Мая-4

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:  
Уверены, что предстоящий праздник мы встретим красиво и достойно, не оставив без внимания ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Они получают у нас самые большие выплаты, традиционно это участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны. Есть еще у нас категория лиц, пострадавших от последствий Великой Отечественной войны. К ним относятся несовершеннолетние узники и совершеннолетие узники бывших фашистских концлагерей. Им будет выплата в размере 850 рублей.  

В Минске более 1,5 тысячи граждан получили выплаты к 9 Мая-7

Еще одна трогательная традиция – музыкальные поздравления во дворах домов, где живут ветераны. Под их окнами в эти дни будут звучать всем знакомые легендарные песни тех лет. Отметим, сейчас в Минске проживают 503 ветерана.  

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Василевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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