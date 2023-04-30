«Никто не удивился». Как отреагировали в Украине на эмбарго по зерну? Мнение политолога

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Александр Лазарев, украинский политолог: Знаете, сейчас очень сложно определить настроения общества, так как не работают социологические исследования на территории Украины. Но исходя из общения с близкими друзьями, которые высказывают свое отношение, многие люди были шокированы, а многие ожидали подобного подхода от западных партнеров. Ведь те, которые понимают истинное лицо западного империализма, и в лице Польши, в принципе, как вассала США, никто не удивился этому. С одной стороны рассказывают, что это братское государство, которое готово всячески содействовать, помогать. Но когда вопрос идет к деньгам, возникает как у Паниковского Остапа Ибрагимовича: когда мы будем делить наши деньги? Собственно говоря, что и происходит.

И хотел бы еще добавить касательно Польши и Украины, этот план уже обсуждается более года. Он был на слуху именно по проекту конфедерации. Такого мягкого захода и мягкого присоединения. Речь шла о некоторых западных областях Украины. Не знаю, согласован он или не согласован. Согласен, что воплотить его будет нереально. Но в момент расплаты за долги и за колоссальные вливания, которые сейчас происходят и происходили раньше, он рано или поздно должен был наступить. Чем расплачиваться государству, у которого инфраструктура уничтожена, промышленность не работает, экономика, мягко говоря, не развивается – она в крутом пике находится? Кроме как территорией, больше нечем. Поэтому вполне возможно, что выбран такой субъект политики, как Польша, которая является должником тех же Соединенных Штатов Америки. Давайте не забывать, что у поляков нет никакой своей экономики. 250 миллиардов долларов дали дотаций и постоянно дотируют это государство из европейского бюджета и других организаций, чтобы они могли показывать развитие и быть некой витриной, как она изначально подразумевалась. И, разумеется, присоединение для них очень знаковое, да и выгодное. Но я уверен, что у них ничего не получится.

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