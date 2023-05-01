«Крушение глобального мира произойдёт в любом случае». Почему Россия сможет устоять в этой борьбе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Не секрет, что есть такие глубинные связи между элитами, которые представлены Натаном Ротшильдом, тем же Олегом Дерипаской, то есть связующие взаимоотношения были в разные периоды развития государств, политических проектов. Но может ли это стать определенным демпфером, который в итоге не допустит мировой войны и сведет дело если не к онли бизнесу, то хотя бы к холодному миру?

Александр Лазарев, украинский политолог:

Связи между большим капиталом всегда были. Давайте вспомним Маркса, что нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300-процентной прибыли. Капитал не имеет родины. Для них все, что связано с заработком денег, открыто. Поэтому Ротшильды и на территории Украины очень плотно пытались войти во все сферы жизнедеятельности. Помимо фондов Сороса существовал некий фонд Бердио, из которого вышел первый премьер-министр Зеленского Гончарук, который спонсировался тем же Натаном Ротшильдом. То есть они своих людей делегировали во все структуры и управленческие направления. Что касается глобальных конфликтов, основой всего всегда являются экономика и продвижение геополитических интересов того или иного государства. Если мы берем Запад, то необходимо говорить не о государстве, а о конгломерате корпоративных интересов. Поэтому вряд ли те коммерсанты, которые находятся в США и в Британии, хотят покинуть мраморные полы своих домов, хорошие условия и спуститься жить в подвал под угрозой ядерной бомбардировки. Поэтому они могут рассказывать все что угодно, но на какие-то жесткие меры вряд ли пойдут.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Дискутируя в таком ключе, мы создаем немножко ложную картину. Во-первых, дело в том, что Ротшильд, если взять всех акционеров этих четырех инвестиционных фондов, будет малообеспеченным миноритарным акционером, который просто случайно оказался на поверхности, как мухомор на лесной полянке. Поэтому это не фигура, которая определяет реальную политику. Второй момент заключается в следующем. Все дело в том, что крушение глобального мира произойдет в любом случае. Дело все в том, что с 1980-х годов эта система накопила такое количество диспропорций, что хотят эти наднациональные группировки или нет, она все равно рухнет. Российское руководство осознало это одним из первых. Россия, начав военную операцию в Украине, выламывается из этой глобальной системы, чтобы не быть погребенной под обломком. Это онтологический конфликт, где на ногах устоит только один. Говорить об интересах бизнеса применительно к этому конфликту – это некорректно. Дело в том, что здесь примирение невозможно. И в этой связи каждая сторона будет готова идти полностью и до конца. Но это не значит, что произойдет Третья мировая война. Надежда Сасс:

Слышим из уст главы белорусского государства о том, что сейчас, возможно, единственный момент для нахождения точек соприкосновения между Украиной и Россией, потому что та же военная машина Российской Федерации только набирает обороты. И уже потом никто ни с кем разговаривать не будет.