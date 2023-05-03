Активисты БРСМ рассказали минчанам о подвигах героев, в честь которых названы улицы Советского района

Новости Беларуси. «Имена героев в письмах Великой Победы». Активисты БРСМ рассказали минчанам о подвигах героев, в чью честь названы улицы Советского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учащиеся шести колледжей и 78-й школы совместно со специалистами Центральной библиотеки имени Янки Купалы изучали биографии и подвиги знаменитых личностей в годы Великой Отечественной войны. В этом списке Машеров, Кульман, Беда, Хоружая. Письма-треугольники с историей героев можно было получить из рук волонтеров на именитых улицах.

Елена Плиндова, учащаяся филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»: Мы сегодня раздаем письма. В письмах биография наших героев Советского района. Чтобы люди прочитали и узнали получше о них, чтобы они знали историю нашей страны.

Наталия Мавликова, учащаяся филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»:

Это акция важна прежде всего для нас, молодежи. В ходе этой акции мы открыли много интересных фактов о прошлом, узнали имена новых героев для себя. Это нам важно для того, чтобы знать историю прошлого, не повторять ошибок.

Всего же в столице в честь героев войны названы 130 улиц.