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Активисты БРСМ рассказали минчанам о подвигах героев, в честь которых названы улицы Советского района

03 мая 2023 13:49
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Новости Беларуси. «Имена героев в письмах Великой Победы». Активисты БРСМ рассказали минчанам о подвигах героев, в чью честь названы улицы Советского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Активисты БРСМ рассказали минчанам о подвигах героев, в честь которых названы улицы Советского района-1

Учащиеся шести колледжей и 78-й школы совместно со специалистами Центральной библиотеки имени Янки Купалы изучали биографии и подвиги знаменитых личностей в годы Великой Отечественной войны. В этом списке Машеров, Кульман, Беда, Хоружая. Письма-треугольники с историей героев можно было получить из рук волонтеров на именитых улицах.  

Активисты БРСМ рассказали минчанам о подвигах героев, в честь которых названы улицы Советского района-4

Елена Плиндова, учащаяся филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»:  
Мы сегодня раздаем письма. В письмах биография наших героев Советского района. Чтобы люди прочитали и узнали получше о них, чтобы они знали историю нашей страны.  

Активисты БРСМ рассказали минчанам о подвигах героев, в честь которых названы улицы Советского района-7

Наталия Мавликова, учащаяся филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж»:  
Это акция важна прежде всего для нас, молодежи. В ходе этой акции мы открыли много интересных фактов о прошлом, узнали имена новых героев для себя. Это нам важно для того, чтобы знать историю прошлого, не повторять ошибок.  

Всего же в столице в честь героев войны названы 130 улиц.  

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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