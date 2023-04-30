«Единый марафон новостей». Как у Киева получается незаметно продавать национальные компании?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
BlackRock на данный момент уже получила контроль над наиболее важными предприятиями Украины, которые были национализированы у украинских олигархов. Только вдумайтесь, США уже владеет такими промышленными, энергетическими и логистическими гигантами Украины, как Metinvest, DTEK, агропромышленный холдинг МХП, «Нафтогаз» через Kondor Finance PLC, «Укрзалізниця» через Rail Capital Markets и Network Rail MTN Finance PLC, а также «Укравтодор» и «Укрэнерго». И по факту, отобрав активы у олигархов под видом борьбы с ними, Зеленский и его окружение придумали оригинальную схему по обогащению за счет продажи крупнейших национальных ресурсов американцам. Александр, видите, сегодня, к сожалению, баланс мнений в нынешней Украине отсутствует. Поэтому мне с трудом представляется, что хотя бы малая часть украинского общества об этом знает и понимает, какие последствия могут ждать. Одно дело, когда часть общества грезит о какой-то своей абстрактной победе, но другое, что после завершения войны ждет Украину. Какой сценарий возможен?
Александр Лазарев, украинский политолог:
Я, к огромному прискорбию, соглашусь с вами. Ведь на территории Украины не осталось ни одного средства массовой информации. Все средства массовой информации сменились средством массовой агитации, рекламы и пропаганды. Причем пропаганды конкретно офиса президента Зеленского и его ближайшего окружения, которое, опять-таки, контролируется западными партнерами. То есть то, что происходит, людям не доносят. У людей нет возможности получить эту альтернативу. Единый марафон новостей, который они транслируют, в нем рассказывают, что в стране все прекрасно, что все отстроят, дадут денег и заживем очень счастливо. Только не объясняют, кто должен дать денег, зачем и кому это выгодно. Судя по происходящему, вы в начале эфира упоминали возможные сценарии. И возможный сценарий отхода определенных областей в качестве оплаты долгов – это вполне себе реалистично, к огромному сожалению. И мы неоднократно уже слышали от самого Зеленского и его окружения, когда он приезжал в Польшу.
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