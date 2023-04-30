Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

BlackRock на данный момент уже получила контроль над наиболее важными предприятиями Украины, которые были национализированы у украинских олигархов. Только вдумайтесь, США уже владеет такими промышленными, энергетическими и логистическими гигантами Украины, как Metinvest, DTEK, агропромышленный холдинг МХП, «Нафтогаз» через Kondor Finance PLC, «Укрзалізниця» через Rail Capital Markets и Network Rail MTN Finance PLC, а также «Укравтодор» и «Укрэнерго». И по факту, отобрав активы у олигархов под видом борьбы с ними, Зеленский и его окружение придумали оригинальную схему по обогащению за счет продажи крупнейших национальных ресурсов американцам. Александр, видите, сегодня, к сожалению, баланс мнений в нынешней Украине отсутствует. Поэтому мне с трудом представляется, что хотя бы малая часть украинского общества об этом знает и понимает, какие последствия могут ждать. Одно дело, когда часть общества грезит о какой-то своей абстрактной победе, но другое, что после завершения войны ждет Украину. Какой сценарий возможен?