Валянціна Драбышэўская, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:

Так приятно, когда загораются глаза у ребят, когда они берут книгу, именно бумажную книгу, ведь мы же понимаем, что сегодня дети находятся больше в гаджетах, и потом делятся своими впечатлениями. Для меня как для писателя это очень, я бы сказала, самое важное в моей писательской жизни.