Пустовой: анонсировано – Беларусь, Россия и Китай построят совместный порт

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Влияние ШОС связано с ростом экономики стран, а не директивного тона в геополитике. К объединению стараются присоединиться еще 16 государств, перспективных и с благоприятной демографической обстановкой. Надо умело использовать «мегамасштабный рынок». До 80 % нашей торговли приходится именно на государства из «шанхайской семьи». А где нам быть, если не здесь? Где ждут. Причем анонсировано: Беларусь, Россия и Китай в районе Владивостока построят совместный порт. Теперь ШОС получила статус наблюдателя при СНГ. Все это должно способствовать раскрытию экономических и технологических возможностей. Лидер Поднебесной напрямую сказал, мол, Китай связывает свой успех с ШОС. Ну да, а где еще есть такая гарантированная возможность получать доступ к технологиям, ресурсам, инвестициям?