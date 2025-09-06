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Пустовой: анонсировано – Беларусь, Россия и Китай построят совместный порт

06 сентября 2025 18:18
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Пустовой: анонсировано – Беларусь, Россия и Китай построят совместный порт-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Влияние ШОС связано с ростом экономики стран, а не директивного тона в геополитике. К объединению стараются присоединиться еще 16 государств, перспективных и с благоприятной демографической обстановкой. Надо умело использовать «мегамасштабный рынок». До 80 % нашей торговли приходится именно на государства из «шанхайской семьи». А где нам быть, если не здесь? Где ждут. Причем анонсировано: Беларусь, Россия и Китай в районе Владивостока построят совместный порт. Теперь ШОС получила статус наблюдателя при СНГ. Все это должно способствовать раскрытию экономических и технологических возможностей. Лидер Поднебесной напрямую сказал, мол, Китай связывает свой успех с ШОС. Ну да, а где еще есть такая гарантированная возможность получать доступ к технологиям, ресурсам, инвестициям?

# Авторская журналистика на СТВ # Евгений Пустовой # Международное сотрудничество

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