Родина писателей и поэтов – как выбирают столицу Дня белорусской письменности

6 сентября 2025 года в Лиде стартует масштабный праздник – День белорусской письменности. Это не просто дата в календаре. Это день, когда мы вспоминаем свои корни. Литературные фестивали, мастер-классы, выставки редких книг, встречи с писателями и поэтами. О том, чем порадует Лида в этот раз и какие необычные мероприятия ждут гостей, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Музычкина, заведующая отделом культурно-досуговых программ учреждения образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь:

Каждый год День письменности принимает какая-то область, области чередуются. Уже когда определена область, они выбирают, естественно, город. Основное слово остается за Министерством информации Республики Беларусь и Министерством культуры Республики Беларусь. Я могу только предположить, что Лида выбрана, потому что это старинный древний город, культурная столица 2020 года. В ней очень много интересного. Это родина писателей, поэтов, в том числе Алаизы Пашкевич. Поэтому, я думаю, что это неудивительно.

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