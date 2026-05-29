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Павел Петрушко и Петр Бахнарь начали выступление на втором этапе чемпионата России по пляжному волейболу

29 мая 2026 20:05
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Павел Петрушко и Петр Бахнарь вышли в плей-офф второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Туле. 

Белорусско-российский дуэт на старте групповой стадии справился с представителями Санкт-Петербурга – Владиславом Аксеновым и Андреем Костровым. Уверенная виктория в двух сетах – 21:18, 21:10. Следующими соперниками стали титулованные игроки московского «Динамо» и победители предыдущего этапа в Краснодаре – Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон. Первая партия прошла под полным контролем фаворитов, а во втором сете они успех закрепили. Поражение нашей пары – 15:21; 16:21. В субботу борьба продолжится. Победители и призеры станут известны в воскресенье. 

Отметим, данный тандем сформирован на период восстановления Александра Дедкова, который в настоящий момент проходит курс реабилитации.

# Спортивные соревнования

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