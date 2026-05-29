Павел Петрушко и Петр Бахнарь начали выступление на втором этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Павел Петрушко и Петр Бахнарь вышли в плей-офф второго этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Туле.

Белорусско-российский дуэт на старте групповой стадии справился с представителями Санкт-Петербурга – Владиславом Аксеновым и Андреем Костровым. Уверенная виктория в двух сетах – 21:18, 21:10. Следующими соперниками стали титулованные игроки московского «Динамо» и победители предыдущего этапа в Краснодаре – Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон. Первая партия прошла под полным контролем фаворитов, а во втором сете они успех закрепили. Поражение нашей пары – 15:21; 16:21. В субботу борьба продолжится. Победители и призеры станут известны в воскресенье.

Отметим, данный тандем сформирован на период восстановления Александра Дедкова, который в настоящий момент проходит курс реабилитации.