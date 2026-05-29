«Оскар» белорусского ТВ. Как прошло главное медиасобытие страны «Телевершина»

В Минске чествовали победителей XVI Национального конкурса «Телевершина». У нашей команды грандиозный повод для гордости. Лучшей информационной программой страны официально признаны Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статуэтка в культурно-просветительской категории у проекта «Минск и минчане». Среди музыкальных и развлекательных форматов не было равных реалити-шоу «Есть девчонка одна». А лучшей ведущей общественно-политической программы признана наш политический обозреватель Алена Сырова. Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина».

Элла Маркевич, корреспондент:

Завершилось главное событие телеиндустрии страны – XVI Национальный конкурс «Телевершина». К этому моменту профессионалы ТВ идут годами. И главная новость к этой минуте – это большая победа команды новостей нашего телеканала! В номинации «Лучшая информационная программа» заслуженную награду завоевала программа Новости «24 часа».

Новости «24 часа» стали самой первой программой в истории СТВ. Выйдя в эфир на заре вещания телеканала, этот проект сразу определил формат нашей информационной службы и вот уже много лет остается главным источником актуальных новостей для зрителя. Новости телеканала СТВ признали лучшей информационной программой Беларуси.

Сергей Верас, шеф-редактор новостей ЗАО «Столичное телевидение»:

Как-то из года в год мы все время номинировались, номинировались, а тут дономинировались. Дождались! И мы действительно рады. Конкуренция в нашем сегменте достаточно большая, но хочется верить, что жюри на 100 % правы. Также считаю я, что наши новости лучшие.

Вечер начался празднично. Красная ковровая дорожка, вспышки камер и свет софитов – так встречали тех, кто ежедневно создает главные медиапроекты страны. Концепция премии полностью отличалась от прошлых лет. Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное здесь. Организатором церемонии в этом году выступил наш телеканал. Вместо привычных ведущих на сцене, только закадровые голоса диктора и режиссера. Над созданием яркого и динамичного шоу работали почти 500 человек. А 14 камер одновременно ловили каждую эмоцию, каждый взгляд и каждую секунду этого большого вечера с самых выразительных ракурсов.

Виктория Альшевская, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:

За два дня до этого собиралась вся съемочная группа, были генпрогоны, чтобы не упустить ни один важный момент этого мероприятия. Потому что, безусловно, для любого телевизионщика нет ничего важнее, чем признание на подобного рода конкурсе. Поэтому очень важно своим, для своих показать всю прелесть и красоту этого мероприятия.