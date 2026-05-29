Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное

На Falcon Club Arena развернулось главное медийное событие двухлетия – XVI Национальный конкурс «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новости нашего телеканала признали лучшей информационной программой Беларуси. Лучшей «Общественно-политической программой» признан цикл телефильмов «Время выбрало нас» (телеканала «Первый информационный»). А лучшей итоговой программой назвали «Контуры» производства Второго национального телеканала. «Телевершину» в номинации «Лучшая культурно-просветительская телепрограмма» завоевал проект «Минск и минчане» на СТВ. Статуэтка в номинации «Лучший музыкальный развлекательный проект» у шоу «Есть девчонка одна».

Алеся Иванова, корреспондент:

Действительно сложно сдержать эмоции, ведь ежедневно над программой трудятся десятки человек. Корреспонденты, операторы, видеоинженеры, редакторская команда, режиссерская бригада. И сегодня труд каждого из них оценен по достоинству. Так что с уверенностью можно сказать, что победа в этой номинации – заслуга всего телеканала СТВ. И пока за моей спиной продолжается церемония вручения статуэток, ненадолго окуну вас в телевизионный мир и историю этого поистине грандиозного события.

По традиции атмосфера праздника ощущается уже за несколько часов до старта самой церемонии награждения – на красной ковровой дорожке. Пожалуй, это тот самый редкий случай, когда журналисты встречаются друг с другом при полном параде. Ведь в рабочей суете зачастую не до ярких образов. Но это точно не про сегодняшний вечер, где каждая деталь, от безупречного платья до эффектного костюма, подчеркивает значимость момента.

Юлия Алексеюк, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Настроение у всех отличное, атмосфера здесь царит радостная. Здорово, что мы здесь все сегодня собрались, и очень надеюсь, что уйдем мы сегодня отсюда не с пустыми руками.

Татьяна Матусевич, ведущая программы «Добрай раніцы, Беларусь» Белтелерадиокомпании:

«Телевершина» – это прекрасный праздник для всех телевизионщиков. Абсолютно неважно, кто получит награду. Самое главное, что мы сегодня все можем встретиться, пообщаться.

«Телевершина» проводится раз в 2 года и по праву считается самым значимым событием для всей медиасферы страны. Сотни талантливых телевизионщиков ждут конкурс с нетерпением, чтобы побороться за звание лучшего в своем деле. Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Конкурентность внутри сообщества очень велика, но это дружеская конкурентность. Есть помощь и взаимовыручка. Ну и самое важное, за эти два года с предыдущей церемонии у нас появились замечательные проекты и замечательные молодые, что очень важно, и ведущие, и репортеры, новые лица на наших телеканалах. Наталья Карчевская, член жюри XVI Национального конкурса «Телевершина»:

Количество заявок по некоторым номинациям значительно превосходило то количество, которое было подано в прошлом году. Но очень радует, что все члены жюри, если и спорили, то с поддержкой коллег.

С 2005 года «Телевершина» прошла путь от скромной церемонии до масштабного события, ставшего кульминацией работы всех медиапрофессионалов. Конкурс не раз претерпевал изменения, адаптировался к новым реалиям. Но его главная миссия оставалась неизменной. Поощрять талант, поддерживать инновации и определять тренды в отечественном телеэфире.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы добились увеличения объема белорусского национального контента в эфире белорусских телеканалов до 60 %. Когда-то мечтали о 30 %. Ну и в целом в доле телесмотрения белорусский контент занимает 73 с небольшим процента. От первых еще робких шагов до сегодняшнего статуса главного телевизионного события страны. «Телевершина» стала индикатором качества и платформой для обмена опытом и идеями. К слову, об идеях. Концепция этой церемонии награждения отличается от всего, что было раньше.