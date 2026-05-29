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Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное

29 мая 2026 19:15
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На Falcon Club Arena развернулось главное медийное событие двухлетия – XVI Национальный конкурс «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новости нашего телеканала признали лучшей информационной программой Беларуси. 

Лучшей «Общественно-политической программой» признан цикл телефильмов «Время выбрало нас» (телеканала «Первый информационный»). А лучшей итоговой программой назвали «Контуры» производства Второго национального телеканала. «Телевершину» в номинации «Лучшая культурно-просветительская телепрограмма» завоевал проект «Минск и минчане» на СТВ. Статуэтка в номинации «Лучший музыкальный развлекательный проект» у шоу «Есть девчонка одна».

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное-2

Алеся Иванова, корреспондент:
Действительно сложно сдержать эмоции, ведь ежедневно над программой трудятся десятки человек. Корреспонденты, операторы, видеоинженеры, редакторская команда, режиссерская бригада. И сегодня труд каждого из них оценен по достоинству. Так что с уверенностью можно сказать, что победа в этой номинации – заслуга всего телеканала СТВ. И пока за моей спиной продолжается церемония вручения статуэток, ненадолго окуну вас в телевизионный мир и историю этого поистине грандиозного события. 

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное-4

По традиции атмосфера праздника ощущается уже за несколько часов до старта самой церемонии награждения – на красной ковровой дорожке. Пожалуй, это тот самый редкий случай, когда журналисты встречаются друг с другом при полном параде. Ведь в рабочей суете зачастую не до ярких образов. Но это точно не про сегодняшний вечер, где каждая деталь, от безупречного платья до эффектного костюма, подчеркивает значимость момента.

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное-6

Юлия Алексеюк, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Настроение у всех отличное, атмосфера здесь царит радостная. Здорово, что мы здесь все сегодня собрались, и очень надеюсь, что уйдем мы сегодня отсюда не с пустыми руками. 

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное-8

Татьяна Матусевич, ведущая программы «Добрай раніцы, Беларусь» Белтелерадиокомпании:
«Телевершина» – это прекрасный праздник для всех телевизионщиков. Абсолютно неважно, кто получит награду. Самое главное, что мы сегодня все можем встретиться, пообщаться.

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное-10

«Телевершина» проводится раз в 2 года и по праву считается самым значимым событием для всей медиасферы страны. Сотни талантливых телевизионщиков ждут конкурс с нетерпением, чтобы побороться за звание лучшего в своем деле.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:
Конкурентность внутри сообщества очень велика, но это дружеская конкурентность. Есть помощь и взаимовыручка. Ну и самое важное, за эти два года с предыдущей церемонии у нас появились замечательные проекты и замечательные молодые, что очень важно, и ведущие, и репортеры, новые лица на наших телеканалах.

Наталья Карчевская, член жюри XVI Национального конкурса «Телевершина»:
Количество заявок по некоторым номинациям значительно превосходило то количество, которое было подано в прошлом году. Но очень радует, что все члены жюри, если и спорили, то с поддержкой коллег.

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное-12

С 2005 года «Телевершина» прошла путь от скромной церемонии до масштабного события, ставшего кульминацией работы всех медиапрофессионалов. Конкурс не раз претерпевал изменения, адаптировался к новым реалиям. Но его главная миссия оставалась неизменной. Поощрять талант, поддерживать инновации и определять тренды в отечественном телеэфире.

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное-14

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы добились увеличения объема белорусского национального контента в эфире белорусских телеканалов до 60 %. Когда-то мечтали о 30 %. Ну и в целом в доле телесмотрения белорусский контент занимает 73 с небольшим процента.

От первых еще робких шагов до сегодняшнего статуса главного телевизионного события страны. «Телевершина» стала индикатором качества и платформой для обмена опытом и идеями. К слову, об идеях. Концепция этой церемонии награждения отличается от всего, что было раньше.

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное-16

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы придумали такой необычный ход, формат, именно показать телевидение изнутри. На сцене у нас три зоны. Первая зона – это, собственно говоря, студия. Вторая зона – это зона ПТС, или эфирной аппаратной, где все видно, что происходит в студии. И третья зона – уже непосредственно сама сценическая площадка.

Подробнее в видео.

# СМИ Беларуси # Юлия Крыницкая # Владимир Перцов # Дмитрий Жук # Наталья Карчевская # Юлия Алексеюк # Алеся Иванова

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