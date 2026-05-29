Баскетболисты «Гродно-93» обыграли «Минск» в четвертом матче финальной серии чемпионата Беларуси

Пятому матчу быть! Баскетболисты «Гродно-93» на выезде обыграли «Минск» в четвертом поединке финального противостояния чемпионата Беларуси и восстановили равенство в серии – 2:2.

Действующие обладатели трофея после поражения два дня назад сегодня намеревались взять реванш. И у них это получилось. Подопечные Дмитрия Кузьмина завладели преимуществом со стартовых минут дуэли и последовательно его наращивали. На большой перерыв гости уходили с перевесом в 8 очков.

После возобновления игры тенденция не изменилась: гродненцы продолжили действовать первым номером и в третьей четверти перебросали своих оппонентов вдвое. Правда, в заключительном отрезке столичный клуб пустил в ход весь свой атакующий потенциал, но, несмотря на мощный рывок, догнать соперников не удалось. Победа осталась за командой из Гродно – 82:64. Следующий и решающий поединок состоится в предстоящий вторник, 2 июня, тогда и определится обладатель «золота» национального первенства.