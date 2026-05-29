«Формула любви» и «ДХ Шоу» – гендиректор «Столичного телевидения» рассказал о телевизионных новинках

На Falcon Club Arena развернулось главное медийное событие двухлетия – XVI Национальный конкурс «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новости нашего телеканала признали лучшей информационной программой Беларуси. Читайте здесь.

В этом году национальная премия бьет рекорды. Почти 250 заявок в 25 номинациях и главная интрига – Гран-при. Телеканал СТВ представлен практически во всех номинациях. И да, может быть, это и не скромно, но нам есть чем гордиться и удивлять. За последние 2 года в эфирной сетке СТВ появились новые программы в разных форматах: от ярких авторских проектов до масштабных развлекательных шоу.