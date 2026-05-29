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«Формула любви» и «ДХ Шоу» – гендиректор «Столичного телевидения» рассказал о телевизионных новинках

29 мая 2026 18:48
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На Falcon Club Arena развернулось главное медийное событие двухлетия – XVI Национальный конкурс «Телевершина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новости нашего телеканала признали лучшей информационной программой Беларуси. Читайте здесь. 

В этом году национальная премия бьет рекорды. Почти 250 заявок в 25 номинациях и главная интрига – Гран-при. Телеканал СТВ представлен практически во всех номинациях. И да, может быть, это и не скромно, но нам есть чем гордиться и удивлять. За последние 2 года в эфирной сетке СТВ появились новые программы в разных форматах: от ярких авторских проектов до масштабных развлекательных шоу.

«Формула любви» и «ДХ Шоу» – гендиректор «Столичного телевидения» рассказал о телевизионных новинках-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
У нас очень много теперь делается в информационном вещании. Мы увеличили «хрон» нашего информационного вещания почти в два раза. Ну и за последние годы очень активно начали развивать развлекательную линейку. У нас появилось такое реалити-шоу, как «Есть девчонка одна», ну а в новом телевизионном сезоне появится еще одно реалити-шоу – это «Формула любви», и юмористическое шоу, пилот программы мы уже выпустили, это «ДХ Шоу», вместе с командой «Доктор Хаусс».

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное.

# СМИ Беларуси # Александр Осенко

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