Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина»

Главное медийное событие двухлетия! Этим вечером в Минске чествовали победителей ХVI Национального конкурса «Телевершина». Приветствие участникам торжественной церемонии направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нашей команды грандиозный повод для гордости. Лучшей информационной программой страны официально признаны Новости «24 часа» на телеканале СТВ. Статуэтка в номинации «Культурно-просветительская телепрограмма» – у проекта «Минск и минчане». Среди музыкальных развлекательных форматов не было равных реалити-шоу «Есть девчонка одна». А лучшей ведущей общественно-политической программы признана наш политический обозреватель Алена Сырова. Быть лучшим в своем деле – значит всегда оставаться в центре информационной повестки, владеть искусством острого интервью, не бояться сложных вопросов и уметь отделять факты от информационного шума. Именно такое мастерство привело к победе нашу коллегу Алену Сырову в номинации «Лучший ведущий общественно-политической программы».

Александр Александрович, большое вам спасибо за возможность реализовывать себя, за терпение, конечно, тоже большое спасибо. И отдельные слова благодарности моей команде, которая верит, которая поддерживает и которая по-хорошему заботится обо мне. Благодарю всех тех, кто любит мой «Суровый взгляд». Тех, кто не любит, благодарю отдельно. Алена Сырова, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Я самый молодой журналист пула Президента. И, наверное, история этой программы с этим и связана, потому что работа с главой государства – это всегда возможность погружаться в огромное количество тем. И в рамках новостных репортажей, например, не все возможно охватить. Но пласт вопросов и проблем, нюансов, на которые нужно обращать внимание (иногда за текущей повесткой они теряются), настолько велик, что вот родилось. Надо помнить, для кого, помимо собственного эго, мы работаем. Для белорусского зрителя, которому важно разбираться во всех нюансах, деталях и которому важно иметь свое собственное мнение. В копилке наград нашего телеканала и номинация за лучшую культурно-просветительскую программу.