Лучшие из лучших! Известны все победители ХVI Национального телевизионного конкурса «Телевершина»

Журналисты, творческие работники, режиссеры, ведущие представители телевизионных средств массовой информации поднимались на сцену за заветными дипломами и статуэтками. В 2026 году конкурс собрал почти 250 заявок: борьба развернулась в 25 номинациях.

Проект года – Гран-при в ХVI Национальном телевизионном конкурсе «Телевершина» завоевал «Первый информационный» (информационный телевизионный канал), Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь.

Новости «24 часа» ЗАО «Столичное телевидение» (телепрограмма «Столичное телевидение») признаны лучшей информационной программой.

Лучшая общественно-политическая (публицистическая) программа – «Время выбрало нас» (цикл телефильмов), НГТРК Республики Беларусь (телепрограмма «Первый информационный»).

В номинации «Лучшая научно-популярная и образовательная программа» победу одержала программа «Не фантастика. Экзопротез глаза», Национальный филиал (представительство) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь (телепрограмма «Мир»).

Лучшая итоговая телепрограмма – «Контуры», ЗАО «Второй национальный телеканал» (телепрограмма «Общенациональное телевидение»).

Лучшим ток-шоу признали «Еще не вечер», ЗАО «Второй национальный телеканал» (телепрограмма «Общенациональное телевидение»).

Лучшая утренняя информационно-развлекательная телепрограмма – «Добрай раніцы, Беларусь!», Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (телепрограмма «Беларусь 1»).

Лучший документальный телевизионный проект, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне – «Белорусский фронт Поднебесной», «На сопках Маньчжурии», ЗАО «Второй национальный телеканал» (телепрограмма «Общенациональное телевидение»).

«Телевершину» в номинации «Лучшая духовно-нравственная телепрограмма» получила программа «Мамы и дети», Национальный филиал (представительство) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь (телепрограмма «Мир»).

Лучшая авторская телепрограмма – «Время Первого», Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (телепрограмма «Беларусь 1»).

Лучшей программой-интервью стала программа «100 вопросов взрослому», Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (телепрограмма «Беларусь 1»).

Лучшая культурно-просветительская телепрограмма – «Минск и минчане», ЗАО «Столичное телевидение» (телепрограмма «Столичное телевидение»).

Лучший музыкальный, развлекательный проект – «Есть девчонка одна», ЗАО «Столичное телевидение» (телепрограмма «Россия-Беларусь»).

В номинации «Лучший спортивный проект» победу одержала «История одной победы», НГТРК Республики Беларусь (телепрограмма «Беларусь 5»).

«Телевершину» в номинации «Лучшая детская, юношеская программа» получила программа «Компот», РУП радиотелецентр «Телерадиокомпания «Витебск» (телепрограмма «Беларусь 4» Витебск»).

Лучший региональный телевизионный проект – «Время выбрало нас», РУП радиотелецентр «Телерадиокомпания «Брест» (телепрограмма «Беларусь 4» Брест»).

Лучший региональный общественно-политический проект – «Поэтому народный» РУП радиотелецентр «Телерадиокомпания «Могилев» (телепрограмма «Беларусь 4» Могилев»).

Номинацию «Лучший телевизионный проект, представленный в сети Интернет» завоевал проект «Тренды», Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (телепрограмма «Первый информационный»).

Лучший региональный телевизионный проект, представленный в сети Интернет – «Ожившие памятники», РУП радиотелецентр «Телерадиокомпания «Гродно» (телепрограмма «Беларусь 4» Гродно»).

Лучший ведущий общественно-политической (публицистической) телепрограммы - Сырова Алена, ведущая авторской программы «Суровый взгляд» и общественно-политического ток-шоу «По существу», ЗАО «Столичное телевидение» (телепрограмма «Столичное телевидение»).

Лучший ведущий информационной программы – Тумас-Тишкевич Екатерина, ведущая ежедневной информационно-аналитическая программы «Наши новости», ЗАО «Второй национальный телеканал» (телепрограмма «Общенациональное телевидение»).

Лучший журналист регионального телевидения – Бенденкова Кристина («Наше дело», «Область интересов», «Бренд», «Новости региона», «Днями»), Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр «Телерадиокомпания «Могилев» (телепрограмма «Беларусь 4» Могилев»).

Лучшим ведущим регионального телевидения стала Боярчук Анна («Гомельский эфир»), Республиканское унитарное предприятие радиотелецентр «Телерадиокомпания «Гомель» (телепрограмма «Беларусь 4» Гомель»).

Лучший репортер – Пупко (Сенкевич) Виктория (репортажи и прямые включения с саммита Россия – США (встреча двух Президентов Путина и Трампа на Аляске), Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (телепрограмма «Первый информационный»).

Лучшая режиссерско-постановочная работа – «Фактор.BY», Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (телепрограмма «Беларусь 1»).

Лучшая операторская работа – Буй Дмитрий с работами «Жировичи. Святое место», проект «Мы – белорусы», спецпроект «Победу, которую не переписать. Белорусы читают фронтовые письма», ЗАО «Второй национальный телеканал» (телепрограмма «Общенациональное телевидение»).