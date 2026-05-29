Василина Хондошко вошла в топ-5 этапа Кубка мира по синхронному плаванию в Испании

Василина Хондошко вошла в пятерку лучших на старте четвертого этапа Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в Испании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день соревнований солистки разыграли медали в произвольной программе. Свои выступления продемонстрировали 25 спортсменок. Белоруска получила пятую сумму баллов. Тройку призеров составили представительницы Испании, Италии и Грузии. 30 июня лидер нашей команды поспорит за награды в технической программе.

В нынешнем сезоне Кубка мира соотечественница приняла участие в трех этапах (Колумбии, Франции и Китая) и пять раз поднималась на пьедестал почета. В активе Василины золото, три серебра и одна бронзовая медаль.