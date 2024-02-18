От образования до вопросов торговли – о чём ещё говорил Лукашенко? Главные тезисы недели

Выявить системные ошибки, которые могут проявляться в разных формах, в разных сферах, но в итоге могут привести к общему сбою. На примере Белкоопсоюза мы увидели, что имеют место нерасторопность, формализм, коррупция и что из этого вышло, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если кто-то говорит, что это предвыборная история Президента, то да. Лукашенко с этим в политику и пришел, и на этих принципах строил и строит свой путь. Мы не будем копаться в проблемах Белкоопсоюза. Дадим им время для перезапуска. Тем более у руля новый человек. Несправедливо вешать на него старые проблемы и вину за них. Но почему так происходит, какие есть те самые системные ошибки, из-за которых идет общий сбой, как их устранить, в этом разбиралась наш политобозреватель Алена Сырова.

Итак, если выделить три важнейших цитаты, посыла этой недели для Беларуси и белорусского общества от его главы, то, на мой субъективный взгляд, они будут такими. Во-первых, озвученное на заседании Белкоопсоюза. Лукашенко – Белкоопсоюзу: сегодня важно впереди идти. Если будешь отставать, в хвосте тебя затопчут. Во-вторых, во время вручения верительных грамот – мы готовы настолько, насколько готовы вы. И третье…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Девиз Года качества озвучен: мы должны превзойти себя, чтобы нормально конкурировать на всех рынках и выжить. То есть поднимаем планку требований к себе и честно признаем, где недоработали. Это Президент и призывает сделать по всем важнейшим направлениям. Впервые громко такой посыл прозвучал еще прошлой весной на совещании по медицине. Лукашенко: средства на медицину выделяются колоссальные! И люди вправе видеть отдачу. Да, средняя температура по больнице нормальная, но что будет, если каждый ее элемент разобрать? И главное, какой будет динамика? Ведь то, что мы имеем сейчас, – свидетельство правильно и вовремя принятых решений раньше. А раз все работает, то высок соблазн почивать на лаврах и руководствоваться принципом достаточности. Но разве мы не достойны качественно лучшего и завтра?

Александр Лукашенко:

Слушайте, у нас диктатура. И это правда. Мне приходится принимать такие решения, закрывая глаза, потому что ни один глава государства этих решений не принимает. Это времен КПСС решения. А они нас спасают по всем направлениям. Поэтому вносите предложения, я приму решения, возьму еще раз на себя какие-то функции и полномочия. Ярчайший пример принятых волевых – история о том, как в 90-е мы, да что там мы, пришедший к власти сначала депутат, а после Президент, Александр Лукашенко вопреки улюлюканьям не разделил народ на достойный и не достойный, а предложил сохранить организацию, которая бы смогла в равной степени обеспечить необходимым жителей самых отдаленных уголков страны – село и деревню. Людей, отдающих свою жизнь преимущественно работе на земле.

Александр Лукашенко:

Так сложилось исторически, что на территории Беларуси село и потребкооперация, помогая друг другу, развивались вместе почти 107 лет. И сегодня вашими услугами охвачен каждый третий житель страны. В основном сельский житель. И я не зря повторяю: если потеряем деревню – потеряем страну. Наши люди, которых мы обслуживаем на селе, достойны лучшего. Трудовые традиции у вас богатейшие. И опыт уникальнейший, и слоган идеологический верный: работать во благо человека. Таким же образом – путем поддержки и вливаний – заботились о пище духовной. Белорусское образование не замохровело, но и не опошлилось увлечениями, навязанными модными веяниями, хотя соблазн такой был. Президент Беларуси: к нам едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции.

Александр Лукашенко:

Для нашей компактной страны 30 тысяч студентов из более чем 100 стран мира – это хороший показатель. Экспорт образовательных услуг за 2023 год составил более 90 миллионов долларов. Тоже неплохо. Но на сегодняшний день результаты в самых пестуемых сферах на далекую перспективу не позволяют оставить их в покое и без внимания со стороны властей. Президенту в нынешней геополитической ситуации может уже и можно было бы сместить свое внимание с, казалось бы, частных вопросов, но в отличие от тех, кто работает в этих сферах, Александр Лукашенко реально понимает, чем чревато бездействие.

Александр Лукашенко:

Еще раз хочу извиниться за такой открытый разговор с вами. Даже жестковатый в некотором отношении тон, потом я уже начинаю переживать, как с этими ректорами встречался. Там жесткий такой был разговор. А почему? А потому что закостенели. Ректор университета сам себе хозяин, он никому не подчинен. Ладно, я не против. Не хожу за каждым, не смотрю. Но результат дай, но если нет результата, начинаем контролировать и принимать меры, как у вас. Иначе загубим страну. Вы крупная ячейка нашего экономического общества. Если вы не будете работать, 30 % населения будут против власти и страны. Это что, нормально? Не нормально. Кто виноват и что делать? Ответ на поверхности. Озвучивалось, глядя в глаза представителям Белкоопсоюза, но адресовывалось каждому, кто заинтересован в решении проблемы, а не тем, кому и так нормально.

К отсутствию дисциплины и системности можно добавить и нехватку инициативности. Тоже свежий пример. На этой неделе послы восьми государств вручали верительные грамоты Президенту. Среди них посол Омана, богатейшая страна в Персидском заливе, с которой у нас были выстроены прекрасные отношения, но в глубинное их развитие по цепочке и не стали вкладываться. А зачем?