Кубраков: делаем всё, чтобы не было воздействия на председателей и членов избирательных комиссий и их семьи

Новости Беларуси. Беларусь готовится к единому дню голосования. В этом году на выборах будет около 178 тысяч впервые голосующих. Об этом на неделе заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко, подчеркнув, что участие в избирательной кампании для молодежи станет полезным опытом. Кстати, воспользоваться своим законным правом можно уже во время досрочного голосования. Оно пройдет в Беларуси с 20 по 24 февраля. А чтобы обеспечить возможность проголосовать спокойно и без давления, на неделе наша милиция привела в готовность силы и средства. Правоохранители учитывают опыт 2020 года и отрабатывают различные сценарии развития ситуации во время выборов. Подробнее расскажет Глеб Прокофьев.

Отработана слаженность действий всех служб. И работники МЧС, и медики, и сотрудники других ведомств готовы к охране общественного порядка. Задача номер 1 – обеспечить безопасность как избирателей, так и представителей участковых комиссий. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня мы делаем все для того, чтобы не было воздействия как на членов избирательных комиссий, на председателей участковых комиссий, но и на их семьи, потому что мы помним 2020 год, когда пытались угрожать семьям, детям, не гнушались ничем. Поэтому мы сегодня все это учли. Будут и новшества в эту электоральную кампанию. Каждый избирательный участок теперь оснащен тревожными кнопками. Установили и видеокамеры.

Иван Кубраков:

Сегодня весь город Минск практически полностью находится под видеонаблюдением. Они будут выведены в оперативно-ситуационный штаб. В Минске созданы специальные рабочие места для сотрудников, которые будут контролировать только избирательные участки.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Работу правоохранителей в режиме 24 на 7 будут координировать оперативно-ситуационные штабы. В дни голосования они развернутся на базе МВД. Эти объекты управления смогут мгновенно реагировать на изменения оперативной обстановки.

Штабы начнут работать со следующей недели в Министерстве, а также во всех областных центрах и районах. В их составе не только сотрудники милиции, но и представители власти, МЧС, медики. Основная задача – сбор и обобщение информации, которая имеет отношение к избирательной кампании. Иван Кубраков:

Будет работать оперативно-ситуационный штаб МВД Республики Беларусь, куда будет стекаться вся необходимая информация в круглосуточном режиме, и она будет докладываться министру внутренних дел. При необходимости в случае каких-то чрезвычайных происшествий я буду напрямую докладывать главе государства. Как в Беларуси обеспечат безопасность на выборах? Учли опыт 2020-го.