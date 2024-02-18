Лукашенко о коррупции в Белкоопсоюзе: «Не нищие же, заработать можно – на одной, на двух, на трёх работах!»

Какую оценку поставим образованию – это вопрос открытый. На неделе завершилось расследование уголовного дела в отношении частной школы. Статья – мошенничество в особо крупном размере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без лишних комментариев понятно, чему в этой школе учили белорусских детей. Ничему хорошему. Да и к вузам есть вопросы. А ведь образование – это тоже элемент национальной безопасности.

Все это не для того, чтобы крайнего найти. Выявить системные ошибки, которые могут проявляться в разных формах, в разных сферах, но в итоге могут привести к общему сбою. На примере Белкоопсоюза мы увидели, что имеют место нерасторопность, формализм, коррупция, и вот что из этого вышло.