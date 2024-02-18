Лукашенко о коррупции в Белкоопсоюзе: «Не нищие же, заработать можно – на одной, на двух, на трёх работах!»
Какую оценку поставим образованию – это вопрос открытый. На неделе завершилось расследование уголовного дела в отношении частной школы. Статья – мошенничество в особо крупном размере, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без лишних комментариев понятно, чему в этой школе учили белорусских детей. Ничему хорошему. Да и к вузам есть вопросы. А ведь образование – это тоже элемент национальной безопасности.
Все это не для того, чтобы крайнего найти. Выявить системные ошибки, которые могут проявляться в разных формах, в разных сферах, но в итоге могут привести к общему сбою. На примере Белкоопсоюза мы увидели, что имеют место нерасторопность, формализм, коррупция, и вот что из этого вышло.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Комитет в прошлом году занялся мясопереработкой, чтобы перенаправить потоки с псевдомясокомбинатов на мясоперерабатывающие предприятия, которые у нас не загружены и исключить торговлю сырьем. В итоге проведенной работы количество загрузки мясокомбинатов увеличилось, и мы увидели, что много сырья пошло на потребкооперацию, казалось бы, хороший процесс. Но когда мы посмотрели, куда от потребкооперации идет это мясо, оказалось, что потребкооперация вовлечена в криминальную схему и стала посредником между теми жуликами, которые были, и непосредственно производителем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не бери чужое, не трогай чужое, как мне всегда мать говорила. Это не твое! И не наноси ущерб государству! У нас не такие богатые учителя, врачи и пенсионеры, а мы их тогда обворовываем. Вы видите, сколько в последнее время, вот он выступал, сколько у тебя уже под следствием? 4 человека. Финансовая милиция. Те, которые контролировали вместе с ним. Никто не пожалел. Сегодня ты контролер, завтра ты нарушил закон – туда. Помощники Президента, его непосредственные подчиненные, некоторые в местах не столь отдаленных. Не нищие же, заработать можно: на одной, на двух, на трех работах! Ну не делайте этого, по-человечески просто прошу. Подробности.
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