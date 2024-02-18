Молодёжь должна учиться и работать в Беларуси – одно из главных требований Президента к системе высшего образования
Новости Беларуси. Молодежь должна учиться и работать в Беларуси. Это одно из главных требований Президента к системе высшего образования. Замечания к качеству есть, но не критичные: за знаниями к нам едут более чем из 100 стран, это порядка 30 тысяч иностранных студентов. А вот идеологическая составляющая вызывает вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе совещания во Дворце Независимости, прошедшего на этой неделе, глава государства напомнил: вузы – это не только про обучение и компетенции, но также про воспитание мировоззрения и патриотизма. В этой части недорабатываем. Нельзя допустить, чтобы молодежь уезжала из страны.
Лукашенко – ректорам: «Выпускники должны четко осознавать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее» – подробности.
Так, в Брестском университете имени Пушкина намерены сделать акцент на развитии студенческой науки и молодых ученых. Два года назад в вузе открыли новую специальность – «сити-менеджмент». Программу создали с нуля. Сейчас идет работа над авторскими учебниками, а для обучения студентов привлекают преподавателей из московских вузов. В будущем подготовят менеджеров нового профиля для администраций райцентров, крупных городов.
Максим Богдасаров, заведующий кафедрой городского и регионального развития БРГУ имени А.С. Пушкина:
Учебный план специальности вполне современный и актуальный. Над ним работал целый коллектив моих коллег. Старались учесть все самые прогрессивные методики, тенденции, которые существуют как на Востоке, так и на Западе. Сегодня с полным основанием можно сказать, что сам учебный план этой специальности отвечает всем вызовам времени.
Актуализировать образование и привязать к потребностями страны – один из главных посылов Президента. Ориентир – реальный сектор экономики и разработки, которые смогут ответить вызовам времени. Но не всегда достаточно одной практикоориентированности в исследованиях.
Анна Маевская, председатель Совета молодых ученых БРГУ имени А.С. Пушкина:
Если за тобой стоит человек, например, твой научный руководитель который большой профессионал в этой сфере, эти процессы проходят гораздо легче. В то же время если у тебя нет такой поддержки, часто бывает, что разработки остаются на бумаге.
Петр Резкин, проректор по научной работе БРГУ имени А.С. Пушкина:
У нас функционирует Совет молодых ученых, но есть моменты, где пробуксовывает, есть моменты, где мы, возможно, недорабатываем, и эту работу мы тоже будем освежать, актуализировать.
По поручению главы государства систему образования проверит специально созданная рабочая группа, в состав которой войдут компетентные специалисты. Основное внимание уделят вузам. В первую очередь – содержанию и качеству учебных программ. О проделанной работе доложат Президенту.
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