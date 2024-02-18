Новости Беларуси. Молодежь должна учиться и работать в Беларуси. Это одно из главных требований Президента к системе высшего образования. Замечания к качеству есть, но не критичные: за знаниями к нам едут более чем из 100 стран, это порядка 30 тысяч иностранных студентов. А вот идеологическая составляющая вызывает вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе совещания во Дворце Независимости, прошедшего на этой неделе, глава государства напомнил: вузы – это не только про обучение и компетенции, но также про воспитание мировоззрения и патриотизма. В этой части недорабатываем. Нельзя допустить, чтобы молодежь уезжала из страны. Лукашенко – ректорам: «Выпускники должны четко осознавать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее» – подробности.

Так, в Брестском университете имени Пушкина намерены сделать акцент на развитии студенческой науки и молодых ученых. Два года назад в вузе открыли новую специальность – «сити-менеджмент». Программу создали с нуля. Сейчас идет работа над авторскими учебниками, а для обучения студентов привлекают преподавателей из московских вузов. В будущем подготовят менеджеров нового профиля для администраций райцентров, крупных городов.

Максим Богдасаров, заведующий кафедрой городского и регионального развития БРГУ имени А.С. Пушкина:

Учебный план специальности вполне современный и актуальный. Над ним работал целый коллектив моих коллег. Старались учесть все самые прогрессивные методики, тенденции, которые существуют как на Востоке, так и на Западе. Сегодня с полным основанием можно сказать, что сам учебный план этой специальности отвечает всем вызовам времени. Актуализировать образование и привязать к потребностями страны – один из главных посылов Президента. Ориентир – реальный сектор экономики и разработки, которые смогут ответить вызовам времени. Но не всегда достаточно одной практикоориентированности в исследованиях.

Анна Маевская, председатель Совета молодых ученых БРГУ имени А.С. Пушкина:

Если за тобой стоит человек, например, твой научный руководитель который большой профессионал в этой сфере, эти процессы проходят гораздо легче. В то же время если у тебя нет такой поддержки, часто бывает, что разработки остаются на бумаге.