Лукашенко: потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не должны!

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятны эмоции Президента, правда? Добавим к тому и тот факт, что Белкоопсоюз – основной должник по расчетам за потребительские товары в республике. Чуть позже глава государства озвучил чистый убыток, который вдвое выше показателя года ранее, но начал Президент все же с контекста, который почему-то поверившие в некую заговоренность нашей земли (иначе чем объяснить то, что везде полыхает, а у нас нет?) белорусы упускают. А зря. «Только что закончилась контртеррористическая операция». Лукашенко сообщил о задержании диверсантов.

Ставшее крылатым «дайте мне экономику» почему-то в конкретном случае давать не хотят. Хотя Президент уверен – могут. Иначе бы он не сохранял структуру, которая, по словам многих, себя изжила и является анахронизмом.

«Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все вы знаете: у меня к вашей организации отношение особое. Не хочу напоминать, наверное, знаете, что, в общем-то, она и существует во многом благодаря нынешнему Президенту – еще тому депутату Верховного совета – когда было предложено ликвидировать Белкоопсоюз и перевести все на частную торговлю на селе. К чему бы это привело, мы сегодня знаем: и положительные, и отрицательные. Но тогда я категорически выступил против и Верховный совет меня поддержал. А став Президентом, мы сохранили Белкоопсоюз. Что ж… С появлением телевидения не исчезли газеты, а с появлением кино не опустели театральные залы? И все разом не пропали с открытием соцсетей, правильно? Это значит, что нужно формы работы искать, а не сидеть сложа руки.