Лукашенко: потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не должны!
Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятны эмоции Президента, правда? Добавим к тому и тот факт, что Белкоопсоюз – основной должник по расчетам за потребительские товары в республике. Чуть позже глава государства озвучил чистый убыток, который вдвое выше показателя года ранее, но начал Президент все же с контекста, который почему-то поверившие в некую заговоренность нашей земли (иначе чем объяснить то, что везде полыхает, а у нас нет?) белорусы упускают. А зря.
«Только что закончилась контртеррористическая операция». Лукашенко сообщил о задержании диверсантов.
Ставшее крылатым «дайте мне экономику» почему-то в конкретном случае давать не хотят. Хотя Президент уверен – могут. Иначе бы он не сохранял структуру, которая, по словам многих, себя изжила и является анахронизмом.
«Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все вы знаете: у меня к вашей организации отношение особое. Не хочу напоминать, наверное, знаете, что, в общем-то, она и существует во многом благодаря нынешнему Президенту – еще тому депутату Верховного совета – когда было предложено ликвидировать Белкоопсоюз и перевести все на частную торговлю на селе. К чему бы это привело, мы сегодня знаем: и положительные, и отрицательные. Но тогда я категорически выступил против и Верховный совет меня поддержал. А став Президентом, мы сохранили Белкоопсоюз.
Что ж… С появлением телевидения не исчезли газеты, а с появлением кино не опустели театральные залы? И все разом не пропали с открытием соцсетей, правильно? Это значит, что нужно формы работы искать, а не сидеть сложа руки.
Александр Лукашенко:
Дорогие мои, я знаю, что такое Белкоопсоюз. Я знаю, что такое наше потребительское общество. Я их наблюдал с советских времен до сегодняшнего времени. У вас полный бардак в организациях. И если только вы порядок наведете – не будете уступать никаким частникам, ни государственной торговле, ни городу, ни крупным населенным пунктам. Потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не должны. Просто не имеем права. Мы должны заставить ее работать. И не надо в очередной раз рассказывать про сложные условия. В них, в этих условиях, все работают. Я вам только что привел два примера. Вы что думаете, что тем ребятам лежать 10 дней на границе, валяться в таких условиях нашим детям, легко? Нелегко! Всем тяжело! Но, в отличие от частников, вам оказывается серьезная поддержка из бюджета. А потому государство вправе рассчитывать на соответствующую отдачу.
Читайте также:
В Белстате рассказали о проблемах Белкоопсоюза, реакция Лукашенко: жуткие голые цифры!
Александр Лукашенко: чем больше будет на нашем рынке белорусского, тем лучше будет для всех
Президент разобрал бухгалтерию Белкоопсоюза: «Чистый убыток в размере 6,6 млн рублей!»